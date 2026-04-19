Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ

18

Команда заняла третье место, передает Kazpravda.kz

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой завоевала бронзовые медали чемпионата мира. 

Турнир среди команд первого дивизиона группы В прошёл с 12 по 18 апреля в Пучсерда (Испания). Казахстанская команда по итогам соревнований вошла в тройку лучших.

«Национальная сборная Казахстана успешно выступила и по итогам соревнований заняла третье место. Казахстанские хоккеистки провели пять матчей. В первой игре они уступили сборной Латвии в серии буллитов со счётом 2:3. Затем проиграли Нидерландам 0:3. В третьем матче наши девушки обыграли Испанию со счётом 3:2 и набрали важные очки. В следующей встрече в упорной борьбе победили Южную Корею 4:3. В заключительном туре уступили сборной Великобритании 1:3», - сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Победителем турнира стала команда Нидерландов, второе место заняла Великобритания. Сборная Казахстана завершила соревнования на третьей позиции.

