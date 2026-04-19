Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре

Чрезвычайные ситуации
Объект не ремонтировали 14 лет, передает Kazpravda.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов посетил авиационный отряд АО «Казавиаспас», где завершилась реновация.

В здании отремонтировали помещения, обновили освещение и электрооборудование, восстановили конструкции и подключили объект к водоснабжению.

«Развитие авиации является одним из приоритетных направлений деятельности МЧС. Авиационные отряды играют особую роль в системе реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечивая оперативность, мобильность и эффективность спасательных операций», - отметил глава МЧС.

На базе постоянно дежурит вертолёт ЕС-145 «Еврокоптер». Его используют при спасательных операциях и в санитарной авиации. Круглосуточно работают пилоты и инженерный состав, обеспечивая готовность к вылету.

Ангар предназначен для хранения, обслуживания и мойки вертолёта, а также размещения оборудования и персонала. Кроме того, рассмотрен участок под строительство нового ангара для тяжёлого вертолёта типа Ми-8 в рамках реконструкции аэропорта Павлодара.

 

