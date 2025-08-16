Интерес к этой исследовательской работе вызывает тот факт, что она построена на основе мониторинга обсуждений темы в соцсетях, где, как известно, пользователи реже придерживаются социально желательного поведения и бывают более откровенны. Наблюдение за реакцией на триггерный вопрос проводилось три месяца, охватило 32 447 сообщений с вовлеченностью более 3 млн пользователей (суммарное количество реакций, оставленных на сообщение, – лайков, репостов, комментариев) и охватом свыше 26 млн (потенциальное число пользователей, которые могли увидеть информацию).

Самым показательным выводом завершенного исследования стала такая статистика: 54% высказавших свое мнение на злободневную тему различными способами оправдывают насилие, при этом ключевым остается паттерн «жертва сама виновата». В этой части 63% комментаторов открыто обвиняют пострадавших («сама довела», «нечего провоцировать»), 24% упрекают жертв тирании в «пассивности», 13% считают насилие «семейным делом», в которое не стоит вмешиваться посторонним.

Мужчины чаще женщин поддерживают агрессию (68% против 55%). Средний возраст высказавшихся в таком аспекте составил 55 лет и старше, чуть реже авторами выступали комментаторы 25–34 лет.

Количество определенно высказавшихся с осуждением бытового насилия составило 19% от общего числа зафиксированных упоминаний. Среди тех, кто придерживается такой позиции, преобладают женщины (63%), в то время как доля мужчин составляет 36%.

Главный аргумент пользователей, придерживающихся позиции непринятия агрессивного поведения: домашнее насилие – это преступление и должно караться по закону. Пользователи чаще всего прибегают к постулату, что нельзя поднимать руку на другого человека, независимо от обстоятельств. Эта позиция выражена в 62% всех упоминаний против девиантного поведения по отношению к близким.

Кроме того, в 19% упоминаний пользователи выражали ужас и соболезнование потерпевшим. 14% участников дискуссии видят истоки проблемы в том, что система не защищает жертв. Еще в 8% упоминаний содержатся высказывания о том, что их нужно поддержать, а не винить. И только в 1% постов прибегают к тезису «насилие – это проявление слабости, а не силы». И в этой категории дис­кутантов наиболее активно проявляют себя люди старшего возраста – за 55 лет, немногим реже откликаются авторы в возрасте от 35 до 44 лет.

Среди «спусковых крючков» для актов агрессии люди чаще упоминают алкоголь (15%), измены (7%) и ревность (5%). В категории «виды абьюза» лидирует физическое насилие, вдвое реже упоминается сексуальное и не намного отстают газлайтинг (форма психологического давления) и экономический шантаж.

Чаще в обсуждении проб­лемы участвуют женщины – 57%, но и они в 55% случаев оправдывают насилие.

Самым «охватным» упоминанием стал комментарий в одной из соцсетей, в котором пользователь выражает сожаление, что закон о домашнем насилии в Казахстане появился только после известной трагедии с убийством девушки. И в целом уголовное дело Бишимбаева стало символом борьбы с социальным злом.

Главными выводами своей работы исследователи называют следующее: позиция довольно большой части активного населения Казахстана демонстрирует опасную толерантность к насилию, перекладывая ответственность на жертв. Исследование заостряет внимание на проблеме борьбы со стереотипами и усилении защиты пострадавших.

Компания Sidorin Lab известна в области аналитики данных. Изучение упоминаний на заданную тему проводилось с помощью системы мониторинга, которая обеспечила вовлечение в исследование только жителей Казахстана. Также его релевант­ность обеспечивалась очисткой массива от сообщений спам-ботов и не относящихся к теме комментариев.