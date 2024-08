Он является постоянным автором нашей газеты, публикуя эксклюзивные эссе по актуальным экономическим и философским проблемам. Специально для «КП» профессором Оксфордского университета Питером Оппенгеймером написана статья, посвященная научному творчеству юбиляра.

Вначале небольшой экскурс. Знакомство с Булатом Хусаиновым произошло два десятилетия назад на мероприятии, организованном Британским советом (British Council) в ­Алматы. Обсуждались проблемы в сфере образования. Затем были встречи и участие на международных конференциях по проблемам развития глобального и национального нефтегазового сектора, где мы оба выступали с докладами. Все наши встречи сопровождались конструктивными дискуссиями, суждениями и обменом мнениями по актуальным экономическим вопросам. С первой встречи мой визави произвел живейшее впечатление, и между нами сложились добрые дружеские отношения. Они продолжаются по сей день.

Особое развитие наши отношения получили после написания Булатом Хусаиновым монографии «Глобализация, транснационализация, интеграция», ответственным редактором которой после ее прочтения согласился быть я. В предисловии к ней, наиболее яркие фрагменты из которой были опубликованы в «Казах­станской правде» («Глобализация и интеграция», 03.08.2012 г.), отмечались оригинальные результаты, полученные автором. Полагаю, что многие положения данной монографии являются чрезвычайно актуальными и сегодня.

Второе и третье десятилетия XXI века сопряжены с глобальными шоками в виде Брегзита, коронавирусной пандемией COVID-19, перманентными военными конфликтами на Ближнем Востоке, разрастающимися в последнее время. На этом фоне ситуация резко усугубилась в феврале 2022 года, приведшая к тектоническому разлому современного мирового уклада, и породила еще бóльшую неопределенность планетарного масштаба в социально-экономическом и политическом развитии.

Воззрения исследователей на современное мировое развитие перманентно сопровождаются утверждениями о «кончине» глобализации и наступлении эры деглобализации. Однако, скорее, речь идет о неизбежном замедлении после периода гиперглобализации – «слоубализации» (slow – «медленно», globalization – «глобализация»). Более того, глубокие изменения в политической среде и общественных настроениях в крупнейших экономиках за последние пять лет отождествляют с началом новой эры, следствием которого будут замедление роста экономик, в том числе обусловленное замедлением динамики роста населения планеты, усилением неравенства между индивидуумами во многих странах, и, не исключено, новые вызовы и конфликты. Тут нет пессимистического преувеличения, таковы современные реалии.

В этом контексте изучение этих процессов представляется чрезвычайно важным не только с целью правильного выбора и построения экономической политики и ориентиров собственного развития, но и, что не менее важно, поиска ответов на новые вызовы и разломы мировой архитектоники. Добавлю, что пока мировое сообщество, в первую очередь ведущие государства мира, не нашло адекватного ответа на эти сложнейшие вопросы. Ярким и одновременно грустным примером являются нынешние процессы, происходящие в Европейском союзе.

В упомянутой выше моногра­фии Булат Хусаинов предложил оригинальную авторскую методологию оценки влияния глобализации на развитие национальных экономик. Думается, она адекватно применима и к перио­ду слоуба­лизации. Речь идет о влиянии как минимум пяти характерных проявлений глобализации (слоубализации) – информационная и технологическая революции, движение товаров услуг и капитала, опережающее развитие экономики услуг, качественный рывок в развитии международного рынка капиталов, усиление мощи и значения промышленных и банковских транснациональных корпораций (ТНК и ТНБ). Отмечу, что по каждому из этих характерных компонентов автор провел весьма глубокое и содержательное исследование, подкрепленное математическими расчетами на богатом статистическом материале.

Особо подчеркну важную роль информационной и технологической революции, логическим следствием которых явилось появление новой движущей силы – цифровизации. Именно цифровизация играет ключевую роль в современных мирохозяйственных связях. Один из важнейших трендов мирового развития последних десятилетий – возникновение и стремительное распространение цифровой экономики. Связанные с ней явления, цифровизация и цифровая трансформация, оказывают все большее влияние на глобальную и национальные экономики. Впервые понятие цифровой экономики появилось в середине 90-х годов. С тех пор оно эволюционировало, отражая быстро меняющийся характер технологий и их использования потребителями. Вспомним, как на фоне пандемии наблюдалось доминирующее воздействие цифровизации на все стороны экономического, социального и общественного развития в глобальном и региональном масштабах. Действительно, прошло то время, когда «старая» экономика использовала информационно-коммуникационные технологии в качестве инструмента для осуществления своих целей. Сегодня эти технологии сами изменяют мир в соответствии со своими нуждами, оказывая влияние на динамику и качество роста национальных экономик.

Воздействие цифровизации на качество роста национальных экономик, на неравенство доходов, являющееся глобальным вызовом современности, представляет весьма актуальную проблему. Неслучайно ей посвящено проведенное Булатом Хусаиновым совместно с молодыми коллегами оригинальное исследование, результаты которого опубликованы в 2022 году в одном из двух крупнейших в мире издательств Springer Nature (Швейцария) в книге Digital Transformation and the World Economy («Цифровая трансформация и мировая экономика»). Они представлены в отдельной главе, именуемой Assessment of the Quality of Growth of National Economies in the Context of Digital Transformation («Оценка качества роста национальных экономик в контексте цифровой трансформации»).

Исследование охватывает как развитые экономики, так и большую группу развивающихся стран и формирующихся рынков. Авторы приходят к выводу, что цифровой разрыв между странами и регионами мира будет являться катализатором усиления неравенства между ними. Поляризация будет происходить в первую очередь в сфере доходов и капитала. Как следствие, внутристрановое неравенство затронет многие сферы национальных экономик. Знакомство с этим исследованием профессора Булата Хусаинова убеждает, что оно обладает несомненной новизной. К примеру, практически не встречаются исследования, направленные на оценку влияния цифровизации на динамику изменения межстранового неравенства.

Возросшая мобильность транс­граничных потоков капитала способствует динамичному развитию прямых иностранных инвестиций, повышая их роль в экономике многих стран. Однако иностранный капитал не только ускоряет экономическое развитие, но и может являться источником нестабильности и причиной обострения кризисов. В известной мере это связано с тем, что капитал не привязан к определенному месту, а финансовые потоки находятся вне контроля национальных правительств, многие традиционные рычаги экономической политики теряют свою жизнеспособность. Желаемость свободных потоков банковского⁄финансового капитала вообще гораздо сомнительнее: мир был бы здоровее без Goldman Sachs! Не секрет, что в отдельных случаях влияние международных организаций, ТНК и ТНБ столь велико, что ставит под угрозу перспективы и масштабы политического и экономического суверенитета национальных образований. Не будет преувеличением утверж­дение, что Булат Хусаинов, первый и, насколько мне известно, единственный казахстанский ученый-экономист, который провел количественную оценку сопоставимости ТНК с размерами национальных экономик, а также позитивные и негативные аспекты влияния транснационального сектора мировой экономики на развитие суверенных государств.

Современное глобальное развитие демонстрирует воздействие на национальные экономики и их политики множества факторов. В последние десятилетия наряду с экономическими факторами все более важное значение приобретают социальные и экологические составляющие. Среди них особое место занимают инклюзивность роста и новая энергетическая парадигма. На первый взгляд суть ее прос­та – переход к новым, «чистым» энергетическим источникам. Однако имплементация новой энергетической парадигмы в реальную действительность – многогранная и чрезвычайно сложная проблема, требующая значительных многоаспектных затрат (экономических, финансовых, технологических и т. д.) и усилий со стороны всех государств мира. Понятно, что трансформация, обусловленная парадигмой энергетического перехода, требует масштабного расширения использования возобновляемых источников энергии. Одновременно это предопределяет необходимость повышения энергоэффективности для удовлетворения быстрорастущего спроса конечных потребителей энергии. Новая энергетическая парадигма, безусловно, должна учитывать потребности граждан и сообществ, вызванные отказом от ископаемых видов топлива, обеспечить миллионам людей доступ к современным источникам энергии. Она также должна быть направлена на справедливое решение ряда других чувствительных проблем.

В контексте этой чрезвычайно актуальной проблематики Булат Хусаинов совместно с коллегами провел одно из первых исследований, где проводится оценка влия­ния потребления различных видов энергоресурсов, отражающих проблемы энергетического перехода, на инклюзивный рост экономик Европы, Центральной Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Результаты исследования опубликованы в двухтомном издании Global Energy Transition and Sustainable Development Challenges, Vol. 1, 2 («Глобальный энергетический переход и проблемы устойчивого развития, том 1, 2». Изд-во Springer Cham, Швейцария, август 2024). Они представлены в главе Inclusive Growth of National Economies and New Energy Paradigm («Инклюзивный рост национальных экономик и новая энергетическая парадигма»).

Позволю утверждать, что данная работа находится в авангард­ном ряду пилотных исследований по оценке и выявлению причинно-следственных связей между инклюзивным ростом и новой энергетической парадигмой и вносит достойный вклад в мировую и казахстанскую экономическую науку. Добавлю, что профессор Булат Хусаинов является одним из редакторов данного издания, что, безусловно, является серьезным творческим достижением для ученого.

Представленные проблемы глобальной экономики и, конечно, экономики Казахстана неоднократно обсуждались в жарких спорах и дискуссиях в течение многих лет профессиональных встреч и взаимной человеческой дружбы с Булатом Хусаиновым.

Искренне поздравляю своего друга, талантливого ученого-экономиста с юбилеем! От души желаю ему покорения новых творческих вершин в неизменном сопровождении крепкого здоровья на долгие годы и благополучия всей его семье!