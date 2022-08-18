Доплата за жизни?..

Работники скорой помощи в Мангистау требуют повышения заработной платы.

Сотрудники сразу нескольких станций скорой помощи в Мангистауской области вышли на митинг. Фельдшеры и водители не соглас­ны с отменой доплат за свой труд. Оклад медиков, по их словам, всего 90 тыс. тенге, и выжить на эти деньги в современном мире невозможно.

Свыше 60 фельдшеров и водителей из разных уголков региона собрались у станции скорой помощи в Актау. Люди жалуются, что, несмотря на тяжелые условия труда и продолжающуюся пандемию коронавируса, у них отменили надбавки.

– Как прожить на 90 тысяч тенге? Все дорожает: продукты, вещи, коммунальные услуги. Пусть поднимут нам зарплату, мы пришли для этого. В 2020 году нам подняли зарплату с 43 тысяч до 51 тысячи и давали доплату. А сейчас зарплата 90 тысяч, за вредность, за работу в условиях пандемии не доплачивают, – рассказала фельд­шер Нагима Салибекова.

В феврале текущего года в регио­не по многочисленным просьбам сот­рудников было решено доплачивать фельдшерам к зарплатам по 40 тыс. тенге, а водителям – по 90 тыс. Однако три месяца назад руководство сообщило, что нет финансовых возможностей продолжать выплаты, в связи с чем доплаты прекратились.

Работники станции скорой помощи в Жанаозене, а затем и в Актау записали видеообращения к руководству страны. Они рассказали, что не согласны работать за такие оклады и с 15 августа прекратят обслуживать население, если их не услышат.

Руководство областного управления здравоохранения на протяжении нескольких дней призывало медиков проявить терпение. Местные власти объяснили, что тарифы у работников бюджетной сферы – единые по стране, а значит, решить вопрос с повышением зарплаты невозможно на местах. Медики пошли на уступки и продолжили работать. На линию вышли все 52 бригады. Однако сменные сотрудники, у которых был выходной, все же приехали выразить протест.

На протяжении нескольких часов велись переговоры между чиновниками, руководством здравоохранения региона и представителями трудящихся.

– С 2020 года поэтапно до настоя­щего времени производилась доплата в размере 90 тысяч тенге. По очередному запросу работников в феврале этого года было принято решение о добавлении 40 тысяч тенге. Рассчитав объем средств, учитывая их недостаточность, было вынесено предупреждение о невозможнос­ти этой выплаты. Требование работников – не останавливать выплату дополнительных 40 тысяч тенге для фельдшеров и 90 тысяч тенге для водителей. Этот вопрос полностью решен. Выплата ни одного из дополнительных финансовых средств не прекращается до конца текущего года, – сказал руководитель управления здравоохранения Аманбек Жумыров.

Второй вопрос, который был поднят – выплата денег за отработку не в свою смену. Согласно закону Республики Казахстан, переработка оплачивается в размере полутора оклада. Во время переговоров напомнили, что статья 176 Трудового кодекса страны запрещает работникам медицинской сферы прекращать работу и бастовать. Вся активность такого рода должна быть санкционированной. При положительном ответе руководства обслуживание населения бригадами скорой помощи не должно останавливаться.