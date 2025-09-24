Дорога должна быть безопасной

Закон и Порядок
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Невнимательность и пренебрежение Правилами дорожного движения приводят к трагическим последствиям.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным департамента полиции ЗКО, с начала года на дорогах области зарегис­трировано 818 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 48 человек погибли, свыше тысячи получили различные травмы. Основные причины ДТП по-прежнему связаны с грубыми нарушениями ПДД: превышением скорости, неправильным обгоном, нарушением правил маневрирования, а также несоблюдением правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.

На усиление контроля за соблюдением Правил дорожного движения направлено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», стартовавшее 15 сентября. За два дня проведения ОПМ в регионе полицейскими было выявлено свыше 600 грубых нарушений ПДД.

Задержаны восемь водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В 27 случаях транспортом управляли лица, не имеющие на это права. Выявлено 56 фактов использования мобильного телефона во время движения, а также 34 нарушения правил эксплуатации транспорта, то есть управление без номерных знаков или незарегистрированными авто.

Зафиксированы 93 нарушения правил перевозки пассажиров и грузов, а также неиспользование ремней безопасности. В 15 случаях водители не уступили дорогу пешеходам. Впрочем, и бесколесные участники дорожного движения зачастую сами подвергают себя опасности. За два дня полицейские пресекли 162 нарушения ПДД пешеходами.

Особое внимание стражи порядка уделяют проведению разъяснительной работы с нарушителями, напоминая, что дисциплина и строгое соблюдение ПДД – не просто обязанность, а гарантия безопасности всех участников дорожного движения.

