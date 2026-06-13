Шантаж и вымогательство: полиция расследует преступления среди подростков в Павлодаре

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодарской области полицейские пресекли несколько случаев вымогательства среди учащихся школ и колледжей.

По данным правоохранительных органов, в Павлодаре двое учащихся требовали у сверстников деньги, а также заставляли их сдавать ценные вещи в ломбарды. В некоторых случаях для давления использовались компрометирующие видеозаписи.

В Экибастузе задержан несовершеннолетний студент колледжа, которого подозревают в вымогательстве 50 тысяч тенге вместе со знакомым. По версии следствия, потерпевшего вывезли на автомобиле и применили к нему физическую силу.

"По двум фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы продолжают устанавливать других возможных участников и проверяют наличие дополнительных эпизодов. Подозреваемые задержаны при передаче денежных средств", — сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным случаям.