​Дороги требуют ремонта

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

На эти средства планируется провести работы по реконструкции трассы «Актобе-Атырау», капитальному ремонту автодорог и мостов в Алгинском, Хромтауском, Кобдинском, Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах, будут отремонтированы улицы районных центров Иргиза и Бадамши. В областном центре и прилегающих к нему сельских округах будет охвачено ремонтными работами свыше 20 улиц. Кроме того, намечена сдача в эксплуатацию переходящих объектов.

Еще одним из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры области является обеспечение полного транзитного объезда города Актобе. С этой целью в 2017 году начнется реконструкция автомобильной дороги «Южный обход». Ориентировочно работы будут завершены в 2019 году. На втором участке обхода, соединяющем трассы Актобе – Атырау и Актобе – Орск, в настоящее время завершаются проект­ные работы. Реконструкция и ввод южного обхода обеспечат полный объезд областного центра транзитным грузопассажирским автотранспортом. Ожидается, что это позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и существенно улучшит экологию в городе.

