Дорогу бизнесу!

Статьи
0
Любовь Доброта

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков обсудил с бизнес-сообществом проблемы, мешающие развитию предпринимательства.

В масштабном мероприятии приняли участие предприниматели, руководители отраслевых управлений, палаты предпринимателей Шымкента, правоо­хранительных органов.

– Малое и среднее предпринимательство – один из основных столпов экономики страны, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Президент в Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» отметил, что государством оказывается и будет оказываться всесторонняя поддержка конкурентоспособному среднему бизнесу. В то же время у предпринимателей должна быть социальная ответственность. Между тем из-за судебных споров между ними в ходе реализации социальных проектов ряд объектов не сдается в срок. В результате страдает простое население. Это очень важный вопрос. Мы регулярно встречаемся с предпринимателями и открыто обсуждаем такие вопросы.

Габит Сыздыкбеков отметил, что срок сдачи в эксплуатацию девяти социальных многоэтажных жилых домов просро­чен, к тому же со стороны населения имеется много жалоб на качество строительства жилья. Чтобы свести такие ситуации до минимума, аким города считает необходимым сделать подобные встречи традиционными. На них необходимо открыто обсуждать проблемы и сообща искать пути их решения, вместе устранять препятствия на пути продвижения бизнеса.

У бизнеса тоже накопилось немало вопросов и даже претензий к органам местной исполнительной власти. Тут и бюрократические уловки, проволочки, сложности с подключением к коммунальной инфраструктуре, проблемы с выделением земельных участков, явное неравенство со стороны государства по финансированию частных и государственных школ и детских садов. Все это, по мнению бизнесменов, становится тормозом на пути развития предпринимательской инициативы.

Предприниматель Канат Досымов рассказал на форуме, что получил земельный участок в индустриальной зоне «Жұлдыз», решив построить цех по выпуску продукции из пластика. Но развернуться на полную мощность не позволяют регулярные перебои с элект­ричеством. В итоге возведение объекта отстает от графика. Бизнесмен утверж­дает, что те же проблемы имеются и у других инвесторов, решивших вложить средства в создание производств. А у каждого из них – кредиты, несвоевременное погашение которых выльется в просрочку.

Аким города каждое такое обращение брал на карандаш, обещая, что обязательно вникнет в проблему, чтобы оперативно найти способ ее решения.

То, что жалоб у предпринимателей много, подтвердила и директор палаты предпринимателей Сабира Адамбекова, рассказавшая, что за 9 месяцев текущего года на рассмотрение структурой принято 69 обращений в сфере защиты бизнеса, рассмотрено 63. Много вопросов у бизнес-сообщества возникает в сфере земельных отношений, уплаты налогов. Актуальны проблемы в сфере транспорта и логистики, государственных закупок.

Сегодня в Шымкенте число субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 130 тыс. Они обеспечивают работой 214 тыс. человек. Объем произведенной продукции достиг 517,8 млрд тенге, что составляет свыше 50% в валовом региональном продукте.

Аким города призвал предпринимателей совместно решать актуальные вопросы по диверсификации экономики города, минимизации импортозависимости, налаживанию отечественного производства, повышению общественного благосостояния, созданию постоянных рабочих мест и социальному обеспечению.

Популярное

Все
О захвате земель, турвзносе и вывесках
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Волевая победа
Большой потенциал малого бизнеса
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Батареи просят тепла
Узаконь и подключайся
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Из кабинета – в поле!
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав
Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
Двое малолетних братьев утонули в Павлодарской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Ни дня без камеры
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Не убивайте детство
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети

Читайте также

Выдвижение кандидатов завершено
Все хотят к акиму
Путь в агломерацию
Педагогам – почет и признание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]