Дорогу бизнесу!

В масштабном мероприятии приняли участие предприниматели, руководители отраслевых управлений, палаты предпринимателей Шымкента, правоо­хранительных органов.

– Малое и среднее предпринимательство – один из основных столпов экономики страны, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Президент в Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» отметил, что государством оказывается и будет оказываться всесторонняя поддержка конкурентоспособному среднему бизнесу. В то же время у предпринимателей должна быть социальная ответственность. Между тем из-за судебных споров между ними в ходе реализации социальных проектов ряд объектов не сдается в срок. В результате страдает простое население. Это очень важный вопрос. Мы регулярно встречаемся с предпринимателями и открыто обсуждаем такие вопросы.

Габит Сыздыкбеков отметил, что срок сдачи в эксплуатацию девяти социальных многоэтажных жилых домов просро­чен, к тому же со стороны населения имеется много жалоб на качество строительства жилья. Чтобы свести такие ситуации до минимума, аким города считает необходимым сделать подобные встречи традиционными. На них необходимо открыто обсуждать проблемы и сообща искать пути их решения, вместе устранять препятствия на пути продвижения бизнеса.

У бизнеса тоже накопилось немало вопросов и даже претензий к органам местной исполнительной власти. Тут и бюрократические уловки, проволочки, сложности с подключением к коммунальной инфраструктуре, проблемы с выделением земельных участков, явное неравенство со стороны государства по финансированию частных и государственных школ и детских садов. Все это, по мнению бизнесменов, становится тормозом на пути развития предпринимательской инициативы.

Предприниматель Канат Досымов рассказал на форуме, что получил земельный участок в индустриальной зоне «Жұлдыз», решив построить цех по выпуску продукции из пластика. Но развернуться на полную мощность не позволяют регулярные перебои с элект­ричеством. В итоге возведение объекта отстает от графика. Бизнесмен утверж­дает, что те же проблемы имеются и у других инвесторов, решивших вложить средства в создание производств. А у каждого из них – кредиты, несвоевременное погашение которых выльется в просрочку.

Аким города каждое такое обращение брал на карандаш, обещая, что обязательно вникнет в проблему, чтобы оперативно найти способ ее решения.

То, что жалоб у предпринимателей много, подтвердила и директор палаты предпринимателей Сабира Адамбекова, рассказавшая, что за 9 месяцев текущего года на рассмотрение структурой принято 69 обращений в сфере защиты бизнеса, рассмотрено 63. Много вопросов у бизнес-сообщества возникает в сфере земельных отношений, уплаты налогов. Актуальны проблемы в сфере транспорта и логистики, государственных закупок.

Сегодня в Шымкенте число субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 130 тыс. Они обеспечивают работой 214 тыс. человек. Объем произведенной продукции достиг 517,8 млрд тенге, что составляет свыше 50% в валовом региональном продукте.

Аким города призвал предпринимателей совместно решать актуальные вопросы по диверсификации экономики города, минимизации импортозависимости, налаживанию отечественного производства, повышению общественного благосостояния, созданию постоянных рабочих мест и социальному обеспечению.