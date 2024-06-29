Дорогу для бизнеса открывает туризм Свежий выпуск 29 июня 2024 г. 1:00 76 Николай Николаев В Алматы прошла конференция по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай (Чжэцзян) – Казахстан». фото из архива "КП" В ходе встречи выступили вице-президент Чжэцзянского совета по развитию международной торговли Инь Гохуа, председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов и другие. Как отмечалось, все больше туристов из Поднебесной выбирают Казахстан как потенциальную туристскую дистанцию. В 2023 году КНР занял первое место по количеству туристов, приезжающих в Казахстан из числа стран, находящихся за пределами бывшего СССР, это число достигло порядка 400 тыс. – Мы планируем удвоить число туристов из Китая, посещающих Казахстан, до конца этого года. За текущий период и по количеству заграничных поездок Казахстан поднялся с 40-го до 29-го места в списке популярных стран с этнографическим туризмом, – отметил Кайрат Садвакасов. Важный шаг в направлении создания благоприятной среды для развития туризма в нашей стране – это инвестиционный климат Казахстана, который оценивается как перспективный и привлекательный. Например, по рейтингу легкости ведения бизнеса, по информации Всемирного банка, мы заняли 25-е место из 119 стран. Конференция была организована Китайским советом по развитию международной торговли Комитета провинции Чжэцзян и ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций». В рамках конференции был подписан ряд меморандумов. В ходе проводимого мероприятия более 100 казахстанских компаний участвовали в индивидуальных переговорах с 32 компаниями провинции Чжэцзян. #казахстан #сотрудничество #Китай #туризм #конференция