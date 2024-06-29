Дорогу для бизнеса открывает туризм

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Николай Николаев

В Алматы прошла конференция по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай (Чжэцзян) – Казахстан».

фото из архива "КП"

В ходе встречи выступили вице-президент Чжэцзянского совета по развитию международной торговли Инь Гохуа, председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов и другие.

Как отмечалось, все больше туристов из Поднебесной выбирают Казахстан как потенциальную туристскую дистанцию. В 2023 году КНР занял первое место по количеству туристов, приезжающих в Казахстан из числа стран, находящихся за пределами бывшего СССР, это число достигло порядка 400 тыс.

– Мы планируем удвоить число туристов из Китая, посещающих Казахстан, до конца этого года. За текущий период и по количест­ву заграничных поездок Казахстан поднялся с 40-го до 29-го места в списке популярных стран с этнографическим туризмом, – отметил Кайрат Садвакасов.

Важный шаг в направлении создания благоприятной среды для развития туризма в нашей стране – это инвестиционный климат Казахстана, который оценивается как перспективный и привлекательный. Например, по рейтингу легкости ведения бизнеса, по информации Всемирного банка, мы заняли 25-е место из 119 стран.

Конференция была организована Китайским советом по развитию международной торговли Комитета провинции Чжэцзян и ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций». В рамках конференции был подписан ряд меморандумов. В ходе проводимого мероприятия более 100 казах­станских компаний участ­вовали в индивидуальных переговорах с 32 компания­ми провинции Чжэцзян.

#казахстан #сотрудничество #Китай #туризм #конференция

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