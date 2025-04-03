Программа «Серпін» не только предоставляет образование, но и гарантирует трудоустройство, создавая возможности для молодых специалистов построить карьеру в родном регионе. Это шанс для них принять участие в развитии области, работать в ключевых сферах, таких как инженерия, агрономия, образование.

фото акимата СКО

Прог­рамма «Серпін» уже десять лет меняет судьбы молодых людей, открывая перед ними новые перс­пективы. За это время в Северо-Казахстанскую область переехали около 1 400 студентов из южных регионов. Однако одной учебы недостаточно. Важно, чтобы пос­ле выпус­ка молодежь оставалась именно здесь.

Решая эту задачу, власти региона идут дальше: теперь выпускникам гарантируют трудоустройство. Недавно был подписан меморандум между Kozybayev University и ведущими предприятиями области, который обеспечит рабочие места молодым специалистам. Уже в этом году 65 выпускников – инженеры, аграрии, педагоги – нач­нут карьеру в регионе, закрывая ключевые кадровые потребности. Но программа не ограничивается только вузами. Теперь она распространяется и на колледжи, а количество грантов увеличивается.

В последние годы в Северо-Казах­станской области особенно актуальными стали вопросы трудоустройства, образования и социальной адаптации молодых людей, поскольку безработица и отсутствие перспектив для самореа­лизации могут привести к ухудшению социальной стабильности в регионе. В ответ на эти вызовы государственные и местные органы власти реализуют программы, направленные на помощь молодежи.

– В регионе действует комплекс мер поддержки, включающий финансирование молодежных проектов, развитие молодежных ресурсных центров, профориентацию, трудоустройство, а также специальные программы по обеспечению жильем, – отмечает руководитель управления внут­ренней политики акимата СКО Аскар Хабибулин.

Активно проводится работа с молодежью категории NEET, организуются грантовые конкурсы и социальные инициативы. Все эти меры способствуют снижению уровня безработицы среди молодежи и увеличению вовлеченности в общественную жизнь.

В области проживают более 131 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 25% от общей численности населения.

– В 2024 году в рамках государст­венного социального заказа реализовано 18 проектов на сумму 156 миллионов тенге, из которых 78 миллионов тенге были направлены на проект «Жасыл ел», – рассказывает Аскар Хабибулин.

В регионе действуют 14 молодежных ресурсных центров: один в Петропавловске и 13 в районах. Их штатная чис­ленность – 80 человек. В 2024 году этими центрами было проведено свыше 2 300 мероприятий, а с начала 2025-го уже состоялось более 120.

Молодежные ресурсные центры оказывают консультационные услуги, помогают в трудоустройстве, организуют тренинги и мастер-классы по личностному развитию.

– Мы стремимся сделать МРЦ площадками, где молодежь может не только получить необходимую информацию, но и развить свои навыки, найти наставников и единомышленников. Важную роль играет профориентационная работа: в 2024 году проведено 14 экс­курсий на предприятия области, – подчеркнул Аскар Хабибулин.

Один из главных аспектов молодежной политики – трудоустройство. По итогам 2024 года безработных молодых людей в области было 3 431 человек, а уровень молодежной безработицы – 3,8%. Для молодежи категории NEET в 2024-м было проведено более 170 мероприятий.

Для стимулирования социальной активности проводится конкурс малых грантов Zhas Project. В 2024 году в нем приняли участие молодые активисты и волонтерские организации. Было подано 33 заявки, из которых определены восемь победителей. Им вручили сертификаты на 1 млн тенге для реализации социальных инициатив.

Важным направлением работы станет реализация социальной программы «Қызылжар жастары» на 2024–2029 годы, утвержденной областным маслихатом. Она предусматривает предоставление кредитов на жилье: до 15 млн тенге в Петропавловске и до 10 млн тенге в районах области. Запуск программы планируется в первом полугодии текущего года. Кроме того, в 2025-м в рамках государственного социального заказа запланирована реализация 19 проектов на сумму 132 млн тенге.