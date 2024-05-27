Дорожно-строительные работы по проспекту Кабанбай батыра приостановили из-за непогоды

С 28 по 30 мая участок пр. Кабанбай батыра между улицами Кунаева и Сыганак будет полностью перекрыт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили о приостановке работ по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Кунаева до ул. Сыганак из-за неблагоприятных погодных условий.

«С 24 мая текущего года данный участок дороги открыт. Однако с 28 по 30 мая текущего года участок пр. Кабанбай батыра между улицами Кунаева Сыганак будет полностью перекрыт для укладки верхнего слоя дорожного полотна. При этом пересечения Кабанбай батыра/ Кунаева и Кабанбай батыра/Сыганак будут открыты», – пояснили в городской администрации.

Кроме того, жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города и с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.