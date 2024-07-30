Досаев доложил президенту о развитии Алматы

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития города за первое полугодие 2024 года. В отчетном периоде наблюдается высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал выросли на 15,8%, составив 714,8 млрд тенге. Частные инвестиции увеличились на 21,1%, в том числе в IT-секторе, туризме, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и транспорте. По итогам года ожидается привлечение 2 трлн тенге инвестиций. С начала года создано 32,7 тыс. рабочих мест, 75% из которых – постоянные.

Глава государства был проинформирован о мерах по обновлению и экологизации общественного транспорта. Доля экологичного общественного транспорта увеличится с 53,7% по итогам 2023 года до 70% в 2024 году. За счет средств местного бюджета до конца года будут закуплены 600 газовых автобусов, 100 электробусов, 112 троллейбусов, а также полностью обновлен троллейбусный парк.

Президенту также было доложено о выполнении его поручения по созданию резервной схемы водоснабжения верхней части города. В этом месяце завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 новых скважин и 1,5 км магистрального трубопровода. Мощность резервной схемы увеличена на 60%, что позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 50 тыс. жителей Медеуского района.

Как сообщил Ерболат Досаев, особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В 2024 году завершится строительство 4 центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), также предусмотрен капитальный ремонт 12 поликлиник. Кроме того, до конца года будет спроектировано 11 новых центров ПМСП и поликлиник. Впервые в Казахстане в июне этого года на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы запущен пилотный проект «Фетальная хирургия».

Главе государства была представлена информация о проводимой работе по снижению дефицита ученических мест. До конца года будет осуществлен ввод 8 объектов на 3,7 тыс. мест, финансируемых из местного бюджета, и 10 частных школ на 6,4 тыс. мест.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию обрабатывающей промышленности и дальнейшему увеличению доходов за счет роста доли малого и среднего бизнеса в рамках диверсификации экономики Алматы.

 

#Токаев #Алматы #развитие #Досаев

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