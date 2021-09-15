​Достичь поставленных целей

Большое внимание в Послании уделено социальным проблемам, озвучен ряд дополнительных инициатив, направленных на улучшение благосостояния казахстанцев. Речь идет о повышении минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге, которое «напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно – всех трудящихся», отдельно сказано о сотрудниках сферы культуры, архивистах, библиотекарях, технических работниках... Не остался без внимания и жилищный вопрос: будет разработана жилищная программа во главе с «Отбасы банком», перед которым стоит задача обеспечить учет и распределение жилья среди граждан.

Готовится план практических мер, направленных на поддерж­ку молодых и талантливых скульп­торов, художников, артис­тов, музыкантов, литераторов, осваивающих новые жанровые форматы, благодаря которым казахстанская культура приоб­ретает глобальное звучание. Глава государства призывает интеллигенцию не оставаться в стороне от решения проблем, влияющих на будущее страны.

Во все времена наше общество заботилось о правильном воспитании подрастающего поколения, культивировало такие качества, как патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие, сплоченность и ответственность. Это очень важно в наши дни, в век Интернета, когда на сознание и неокрепшие умы совсем еще юного человека может влиять негативная, ложная информация.

Формирование взглядов и жизненных ориентиров начинается с того момента, когда в руки детей попадает телефон с выходом в Интернет. Задача взрослых – научить работать с информацией, отличать общечеловеческие ценности от ложных.

Отдельный раздел в Послании посвящен качественному образованию, которое является основой процветания общества. Мы видим, что казахстанским учителям оказывается планомерная финансовая поддержка. Их неустанный каждодневный труд оценили по заслугам. 25-процент­ное увеличение заработной платы педагогических работников было справедливым и верным решением для привлечения в средние учебные заведения молодых выпускников педагогических вузов. Быть преподавателем в школе становится престижно.

Закономерно и то, что повышаются требования к преподавателям, уровень их ответственности. Квалифицированные педагоги, как отмечает Президент, «должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями». Это непросто сделать в наше стремительно развивающееся и изменяющееся время. Чтобы быть в курсе современных тенденций и новшеств в системе знаний, сфере образования, подготовке учебных программ и материалов, адаптированных к новым реалиям, учителям рекомендовано повышать свою квалификацию раз в три года, а не в пять лет.

С большой тревогой Глава государства говорит о некоторых учащихся, не владеющих базовыми, элементарными знаниями. Возможно, это связано с отсутствием мотивации в условиях дис­танционного обучения в период пандемии, когда шли технические сбои, осваивались удаленные форма­ты обучения, чувствовалась эмоциональная разобщенность учащихся и учителя.

Тем радостнее позитивные вести о том, что несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных предметных олимпиад. Ими гордится вся страна. Им будет оказана всесторонняя поддержка, вплоть до предоставления грантов для поступления в вузы на внеконкурсной основе с выплатой единовременных денежных премий. Это справедливо, и это тоже оценка труда учителя.

Наших ученых обрадовала инициатива Главы государства о внесении изменений в Закон о науке. Это, в частности, обеспечение стабильной и достойной заработной платы ведущим ученым за счет базового финансирования. Увеличение сроков грантового финансирования от трех до пяти лет.

Хочется отметить важность данного момента. Дело в том, что за три года научно-исследовательской деятельности получить ценные результаты не представляется возможным, особенно в фундаментальных науках. Вместо того чтобы углубляться в выбранную проблему, выбирать соответствующие методы исследования, формулировать гипотезу, проводить эксперименты – нужно думать об отчете, который делается каждый квартал. В связи с этим научные работники не могут взять на себя дополнительные обязательства по проекту – календарный план диктует свои условия.

Конечно, расхолаживаться нельзя. Особенно в наши дни, когда мировая наука развивается семимильными шагами. Быть всегда в курсе новых достижений, соответствовать международным стандартам – первостепенные цели отечественных ученых. И, как отмечает Глава государства, перед казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная задача: «не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды».

Отдельный блок в Послании посвящен консолидации общества как главного фактора дальнейшего прогресса. Гармоничное развитие межэтнических отношений является одним из магистральных направлений государственной политики Казахстана, подчеркивает Президент.

Тонко замечено об «иммунитете к разобщенности». Это значит, что не должно быть дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам. Принцип «единство в многооб­разии» обусловлен взаимопроникновением культур и языков, чем всегда гордился Казахстан.

Одним из ключевых приоритетов остается развитие и расширение сфер применения казахского языка как государственного. И как справедливо замечено, нет оснований говорить об ущемленном положении казахского языка. Это могут подтвердить алматинцы старшего поколения, которые родились и учились, когда на весь город была только одна школа с казахским языком обучения. Поэтому дети казахской интеллигенции обу­чались в русских школах, где в классе ученики казахской национальности не превышали пяти-шести человек.

В Алматы не было слышно казахской речи из-за малочисленности коренного населения. Помню, как в середине 80-х годов в городе работал ученый-математик из Франции, и он говорил, что хотел бы услышать на улицах города мелодию казахской речи.

Сейчас совсем другая картина: из окрестностей Алматы и других областей Казахстана приехала молодежь, которая полностью изменила облик южного мегаполиса. Теперь в магазинах, банках, госучреждениях в основном говорят на государственном языке.

Также замечу, что казахи по своей сути многоязычны. Не случайно казахская пословица гласит: «Жеті жұрттың тілін біл» – «Знай языки семи народов». К знанию нескольких языков в свое время призывали основоположники казахского письменного литературного языка и отечественного языкознания Абай Кунанбаев и Ахмет Байтурсынов. И они были в этом примером для современников.

Знание языков открывает новые возможности, и чем больше языков знает человек, тем ему будет комфортнее жить, заниматься любимой работой. Президент отмечает: «Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка. Это и есть одно из проявлений настоящего патриотизма.

Оттого, что наша молодежь владеет разными языками, в том числе и русским, мы только выигрываем».

Пандемия коронавируса стала вызовом для всего человечества. В Послании четко, обоснованно и без прикрас обозначены проб­лемы экономического развития в постпандемический период, указаны пути решения. Круг воп­росов широк. Президент говорил об усилении лидирующей роли нашей страны в Центральной Азии и укреплении позиций в мировой экономике, о проблемах недропользования, росте инфляции, ценах на продукты питания и аграрной политике, об укреплении обороноспособности и о создании Национальной сис­темы прогнозирования биобезо­пасности страны, о глубинной цифровизации и эффективности системы здравоохранения. На повестке дня развитие регио­нов в контексте «слышащего государства», политическая модернизация, экологизация промышленности и экономики, борьба с коррупцией…

Как мы видим, в Послании охвачен целый ряд злободневных вопросов, которые требуют последовательного и неукоснительного решения. Нет времени для сомнений, нет места для некомпетент­ности. Достичь поставленных целей можно только при консолидации усилий государства и всего общества. Мы должны не терять оптимизма, действовать решительно, чтобы, несмотря на любые вызовы и трудности, осуществить намеченные планы и реализовать все начинания во благо нашего народа и нашей страны.