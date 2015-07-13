Достигнут плюс

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост экспорта на 1,2% и снижение импорта на 16,2%.
Рост экспорта одновременно со стабилизацией внут­реннего спроса, благодаря принятым китайскими властями мерам монетарного и бюджетного стимулирования, вероятно, позволят Китаю избежать дальнейшего ослаб­ления экономического подъема, полагают эксперты.
«Объемы экспорта, как ожидается, сохранят умеренные темпы роста в ближайшие месяцы, что будет поддерживать экономику КНР. Падение импорта существенно ослабло в июне благодаря уменьшению пошлин на ввоз товаров», – отмечает экономист Bank of Communications в Шанхае Лю Сюэчжи.

Наказали за отказ пообедать
В Мичигане судья отправила троих детей в исправительный центр для несовершеннолетних за невыполнение распоряжения, обязавшего их видеться с отцом. Она расценила их нежелание встречаться с родителем как оскорбление суда. Об этом сообщает Би-би-си.
Дети – два мальчика и девочка в возрасте от 9 до 14 лет. Их родители в 2009 году подали на развод и с тех пор борются за право опеки. Суд решил, что ребятишки, которые оставались жить с матерью, должны поддерживать взаимоотношения с отцом. В частности, их обязали пообедать вместе. Однако они не стали с ним встречаться.
Судья временно запретила детям видеться с матерью, поскольку считает, что та настраивает их против бывшего мужа.
Сколько именно времени детям придется провести в исправительном центре, не уточняется. В настоящее время они находятся в Понтиаке, к северо-западу от Детройта, в так называемой «детской деревне», где содержится около 200 несовершеннолетних правонарушителей.

Гендерное нормотворчество
Член палаты представителей Конгресса США Лоис Капс внесла на рассмотрение законопроект о запрете использования слов «муж» и «жена» в федеральном законодательстве. Об этом сообщает The Huffington Post.
«Необходимо отразить наши ценности в наших законах», – пояснила свою позицию представитель демократов. Согласно законопроекту, соавторами которого, кроме Капс, являются еще 23 человека, вместо этих терминов в документах следует употреблять гендерно нейтральное слово «супруг». Кроме того, в документе предлагается давать пособия по потере кормильца не только женам шахтеров, но и их мужьям.
Официальный представитель Human Rights Campaign (некоммерческая организация, выступающая за защиту прав ЛГБТ) Джейсон Рахлан поблагодарил Капс за ее предложение, которое, по его мнению, поможет закрепить июньское решение Верховного суда США о легализации однополых браков по всей стране.
Министерство юстиции США объявило 9 июля, что льготы, получаемые традиционными семьями, будут распространяться и на однополые пары.

Селфи – без разрешения
Фотоснимки архитектурных памятников и достопримечательностей, таких, например, как берлинский Рейхстаг и стеклянные пирамиды парижского Лувра, можно будет и в дальнейшем выкладывать в соцсетях. В конце прошлой недели большинство депутатов Европарламента проголосовали против поправок, согласно которым для использования снимков общественных достопримечательностей в коммерческих целях требовалось бы специальное разрешение.
«Граждане в большинстве стран могут продолжать спокойно выкладывать селфи и смотреть на знаменитые архитектурные сооружения в «Википедии», – заявила представитель немецкой Партии пиратов фракции «зеленых» в Европарламенте Юлия Реда, которая выступает за то, чтобы так называемая свобода панорамы действовала на всей территории ЕС.
Сейчас же, к примеру, во Франции свобода панорамы распространяется не на все объекты. В частности, запрещено без специального разрешения помещать в Сети фотографии Эйфелевой башни, снятой в темное время суток, поскольку существуют авторские права на ее иллюминацию. Аналогичное правило действует в Бельгии. Оно распространяется на публикацию фотоизображения Атомиума – одной из главных достопримечательностей Брюсселя.

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