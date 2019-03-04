​Достойные условия для женщины-матери

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Шалкия Бахытжанова, многодетная мать, актриса драматического театра им. Т. Ахтанова, кавалер ордена «Құрмет», деятель культуры Казахстана и Кыргызстана

Мне 62 года, и 47 из них я служу в театре. Первую роль – матери Козы-Корпеша Макпал в спектакле «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» – мне доверили сыграть в 1998 году. С той поры было много других пос­тановок, в которых я воплощала образы матери. Мои героини разного плана: у каждой своя судьба, характер, чаяния, стремления. Это и великие исторические лич­ности, и обычные люди.

Но всех этих женщин объединяло одно – вера, надежда, любовь. В первую очередь к своей Отчизне, семье и детям. Ради их безопасности, свободы, независимости и счастливого будущего они были готовы на все, даже отдать жизнь. И многие из них вошли в историю нашей Родины как герои, сподвижницы. Их имена сегодня знает весь мир.

Но большинство современных женщин и матерей каждый день делают свое дело дома и на работе, даже не задумываясь о том, что вносят лепту в воспитание будущего поколения. Между тем народная мудрость гласит: воспитывая мальчика – воспитываешь мужчину, воспитывая девочку – воспитываешь нацию.

Поэтому государство и общество должны уделять огромное значение матерям, особенно многодетным. В свое время я была награждена подвеской «Медаль материнской славы I степени».

Мои современницы знают, как нелегко было раньше: дефицит, очереди, в том числе в детский сад, плохая инфраструктура, неустроенный быт. Но мы никогда не отчаивались. Сегодня у меня 13 внуков, старшая уже окончила АРГУ им. К. Жубанова. С мужем живем с сыном и келин, у них тоже пятеро детей. Столько же у моей дочери. И это здорово!

Об этом и многом другом рассказываю многодетным матерям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Я призываю их не опускать руки, надеяться и верить в первую очередь в себя. Поверьте, это так важно для вашей семьи.

Сейчас государство создает и улучшает условия для женщин. Подтверждение тому – выступление Главы государства на съезде партии «Нұр Отан». Нурсултан Назарбаев решил выделить средства из Национального фонда на повышение качества нашей жизни и благосостояния.

По поручению Президента партия провела анализ проблем, особо волнующих сегодня казахстанцев. В их числе вопросы повышения детских пособий, улучшения положения многодетных семей, обеспечение жильем, модернизация социальной инфраструктуры и другие.

Для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право на получение адресной социальной помощи, Нурсултан Назарбаев поручил установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тыс. тенге.

При этом Президент подчеркивает, что «социальная политика должна быть сбалансированной и не провоцировать рост иждивенчес­ких настроений». И это правильно. Женщине, особенно многодетной, нужно быть сегодня собранной, дисциплинированной, обязательной. Она должна использовать каждый шанс для развития и достойного будущего своих детей.

Например, сейчас уже при рож­дении ребенка можно встать в очередь в детский сад. Все это можно сделать в режиме онлайн благодаря внедрению электронного правительства. И это только один инструмент. Возможностей много, поверьте, надо только иметь волю к жизни, видеть четко обозначенную цель и идти к ней, несмотря ни на что.

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