Достойные условия для женщины-матери
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Шалкия Бахытжанова, многодетная мать, актриса драматического театра им. Т. Ахтанова, кавалер ордена «Құрмет», деятель культуры Казахстана и Кыргызстана
Мне 62 года, и 47 из них я служу в театре. Первую роль – матери Козы-Корпеша Макпал в спектакле «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» – мне доверили сыграть в 1998 году. С той поры было много других постановок, в которых я воплощала образы матери. Мои героини разного плана: у каждой своя судьба, характер, чаяния, стремления. Это и великие исторические личности, и обычные люди.