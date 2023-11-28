Доступ в школу, питание в столовой, проезд в автобусе – каковы возможности идентификационных карт для школьников

Доступ в школу, к учебным материалам и получение питания в столовой. Как работают системы идентификационных карт для школьников продемонстрировали заместителю премьер-министра РК Тамаре Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Данная система в пилотном режиме введена в столичной школе-лицее №95. Кроме карт есть и возможность использования биометрии, на случай, если ученик забыл или потерял карту, и смог пройти в здание, например.

«По карте ученику будут доступны учебные материалы в библиотеке, оплата в школьной столовой и проезд в городском автобусе», – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Всё это и продемонстрировали наглядно вице-премьеру.

К слову, в этой столичной школе бесплатным питанием обеспечены порядка 900 учащихся начальных классов и 36 детей из социально уязвимых семей. А доступ к данным по картам имеют только родители.

«Цифровизация повседневных процессов очень важна для нас. Это касается не только удобства для школьников и родителей, прозрачности системы. Здесь есть и аспект обеспечения безопасности детей», – отметила Тамара Дуйсенова.

Аналогичные системы также в пилотном режиме работают в школах Шымкента, Актюбинской и Мангистауской областей. Уже со следующего года Минпросвещения планирует внедрить технологию и в других регионах страны.