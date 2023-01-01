Доступнее для сельчан

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Наталия Портнягина

В Бурлинской районной больнице открылось инсультное отделение – третье по счету, организованное при больницах Западно-Казахстанской области в 2022 году.

В новом отделении специалисты будут оказывать медицинскую помощь как жителям Бурлинского, так и соседних – Чингирлауского и Сырымского районов. Отделение рассчитано на десять мест, куда входят пять коек для реабилитации неврологических больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Закуплены четыре функциональные кровати, семь прикроватных кардиомониторов. В дальнейшем планируется закуп МРТ и ангиографа.

Для работы с современным оборудованием специалисты повысили свою квалификацию в ведущих клиниках страны. В отделении работают врач-реа­билитолог, два инструктора ЛФК, четыре невропатолога, еще один находится на обучении в резидентуре. Средства на это выделены из местного бюджета.

Как отметил руководитель областного управления здравоохранения Арман Калибеков, в своевре­менной диагностике и лечении болезней системы кровообращения (БСК) внедрены новые механизмы работы специалистов скорой медицинской помощи в период «золотого часа», начато проведение своевременной тромболизисной терапии на догоспитальном этапе, экстренного стентирования при остром коронарном синдроме, эндоваскулярных операций при инсультах, которые позволили снизить показатели смертности и инвалидизации от данного заболевания.

Только за 2022 год удалось добиться снижения смертности от БСК на 16,4% – с 236,9 на 100 тысяч населения до 197,9. За прошедший год проведено 217 операций на открытом сердце и более 150 операций при инсультах. С 2015 года в области проводятся скрининги на раннее выявление болезней сис­темы кровообращения. С 1 июля 2022-го организованы медосмотры сельских жителей. Инсультные центры для проведения интенсивной терапии и ранней реабилитации при острых нарушениях мозгового кровообращения открыты в городской многопрофильной больнице и на базе Акжаикской районной больницы.

Одним из острых вопросов медицины региона остается кадровый. Дефицит врачей – более 280 штатных единиц, 160 из них требуются в городские мед­организации. В 2022-м в ЗКО прибыли порядка пятидесяти молодых специалис­тов, из них 26 направлены в села.

В апреле 2022 года на базе областной многопрофильной больницы открыт филиал Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова, где обучаются резиденты по 13 направлениям и получают полноценный опыт в самой больнице. Запланировано обучение 700 резидентов. В данное время здесь повышают квалификацию 58 специалистов.

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