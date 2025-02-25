Доверие произрастает из открытости

В условиях стремительных изменений мировой конъюнктуры, растущих глобальных вызовов особое внимание уделяется расширению регионального взаимодействия со странами – участницами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Сегодня этот регион представляет собой огромный потребительский рынок.

По мнению экспертов, у АСЕАН есть стратегические императивы для более глубокого взаимодействия с Казахстаном. Компании Юго-Восточной Азии могут получить доступ к новым рынкам и ресурсам, а наша республика – диверсификацию источников инвестиций, масштабирование собственных бизнес-проектов, расширение потенциала транспортных маршрутов, что, несомненно, будет стимулировать экономический рост и развитие.

Описывая опыт работы с потенциальными инвесторами, хочу привес­ти строки из книги Ли Куан Ю «Из третьего мира – в первый»: «Если бы мне пришлось описать одним словом, почему Сингапур преуспел, то этим словом стало бы «доверие» (confidence). Именно доверие к нам позволяло иностранным инвесторам основывать свои фабрики и нефтеперегонные заводы в Сингапуре. Доверие к нашей честности и компетенции собиралось по крохам».

Сегодня любой зарубежный парт­нер нуждается в оперативной, объек­тивной и детальной информации о потенциальном рынке – это критически важно для формирования доверия. В этой связи работа с инвесторами «в ручном режиме», о которой также говорил Президент, особенно с сектором малого и среднего бизнеса, представляется очень актуальной.

У крупных компаний, как правило, есть собственные аналитические и юридические подразделения, которые могут предоставить более полную картину, но в случае с МСБ ситуация иная. Своего рода проводниками на местном рынке могли бы в том числе стать специализированные консалтинговые компании.

Как правило, иностранных партнеров интересует такого рода информация: мониторинг и маркетинговые исследования рынка, поиск надежного партнера, организация встреч и переговоров, взаимодействие с органами исполнительной власти. В это список можно добавить потребность в получении профессиональных консультаций по действующему законодательству в области договорно-правовых отношений, вопросов налогообложения, трудового законодательства, возможностей полного сопровождения деятельности компании... На базе такой информации у потенциального инвестора формируется целостная картина, которая позволяет принять правильное решение о начале своей деятельности.

Как мне представляется, должный эффект будет иметь более активное взаимодействие с местными госорганами, национальными компаниями и учреждениями за рубежом по размещению на базе их интернет-ресурсов сведений о зарекомендовавших себя местных консалтинговых компаниях с перечнем их услуг. В целом открытый формат информирования в существенных для ведения бизнеса вопросах будет большим вкладом в формирование у потенциальных инвесторов того самого сonfidence на перспективу их будущей деятельности в Казахстане.

В этом направлении необходимо тесно сотрудничать с институтами деловых советов, почетных консулов, торговых представительств зарубежных государств. А уже следующим шагом должно стать использование такой платформы для получения полной информации на основе искусственного интеллекта, что, несомненно, сделает доступ к ней иностранным партнерам более удобным и оперативным.

Думаю, подобный системный и инклюзивный подход к поиску и привлечению инвесторов как раз и придаст дополнительный импульс созданию целостной экосистемы и реализации совместных проектов с иностранным участием.