Доверие произрастает из открытости
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Серик Амиров, официальный представитель ассоциации SMITA Global в Казахстане и Центральной Азии
На встрече с бизнес-сообществом Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость создания целостной экосистемы для эффективного привлечения иностранных инвестиций. Акцент при этом был сделан на поиске новых точек роста и эффективных механизмов для расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, и здесь важная роль принадлежит малому и среднему бизнесу.