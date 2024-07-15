Дождь и грозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток большая часть территоррии страны будет под влиянием циклона, пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре, 16-17 июля на северо-западе, юге, 17-18 июля на востоке страны временами сильный дождь. По РК ожидаются град, шквал и усиление ветра.

На западе страны температура воздуха днем ожидается +25+36°С, небольшое повышение температуры воздуха днем ожидается на северо-западе страны до +25+30°С, на юге страны до +27+37°С, на юго-востоке республики до +25+35°С, понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре до +21+30°С, на востоке республики до +23+32°С.