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На страну обрушился сильный ветер и проливные дожди, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Около 35 тыс. домов и предприятий остаются без электричества, а Служба экстренной помощи Нового Южного Уэльса отреагировала почти на 3000 инцидентов и вызовов о помощи за последние 24 часа», — говорится в публикации телеканала ABC News.

Уточняется, что центральное и южное побережья Нового Южного Уэльса пострадали от циклона, местами выпало за ночь 130 мм осадков. Есть риски наводнений, повалены деревья и повреждены линии электропередач.

Кроме того, телеканал указал, что в связи с непогодой была нарушена работа международного аэропорта в Сиднее. Десятки вылетающих авиарейсов были отменены или задержаны, и непогода продолжит влиять на расписание.

Ранее стало известно, что аномальная жара пришла в Европу, а в Бельгии закрыли популярный туристический объект.