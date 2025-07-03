Циклон принесет непогоду в Казахстан

Погода
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Венера Баталова
корреспондент

В большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни ожидается непогода: дожди с грозами и градом, а также туман, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков лишь на юге, юго-востоке, в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков.

«Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке – с выпадением града, на севере, востоке – шквал... В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Вместе с тем синоптики добавили, что высокая пожарная опасность сохраняется на востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау;

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской области, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай.

#дожди #непогода #циклон

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