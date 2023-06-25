Дожди, ветер и пожарная опасность: казахстанцам рассказали о погоде на 26 июня

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Дожди и ветер обещают синоптики в некоторых регионах Казахстана 26 июня, передает Кazpravda.kz со ссылкой    на РГП "Казгидромет".

Фото: Kazpravda.kz

По-прежнему большая часть территории РК будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов. 

В связи с этим 26 июня сохраняются дожди на севере. Ночью в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами. 

Лишь на западе, юге республики погода будет без осадков. 

На большей части страны ожидается усиление ветра. На юго-востоке, севере, в центре - град, шквал, на юге - пыльная буря, ночью и утром на севере и востоке – туман.
 
В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в центре, на юге Костанайской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В области Жетысу, на юге Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность. 

#погода #дождь #ветер

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