Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 9 июля, передает Кazpravda.kz .

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С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге, юго-востоке, северо-востоке страны пройдут дожди.

При этом на юго-востоке, востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

По республике ожидается усиление ветра. На западе, северо-западе, севере страны ожидается погода без осадков.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской, Кызылординской, Улытауской, на юге Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На юге, севере Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке Мангыстауской, на юге Атырауской, на западе Актюбинской областей ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге и севере Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Жетысуской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, на севере Абайской, юге и западе Восточно-Казахстанской, на западе и в центре Алматинской, на северной половине Костанайской, на северо-западе, востоке Павлодарской областей ожидается высокая пожарная опасность.