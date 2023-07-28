Дождливая погода ждет казахстанцев в выходные дни

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"В ближайшие дни синоптическую ситуацию над Казахстаном по-прежнему будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром", - говорится в сообщении.

29 июля в зоне сильных осадков окажутся восточные и юго-восточные регионы страны.

По данным синоптиков, весь указанный период в Актюбинской области, 31 июля в Жамбылской области ожидается очень сильная жара до 40-43 градусов.