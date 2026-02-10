Матчевая встреча плей-офф Мировой группы мужской сборной Казахстана по теннису против Монако завершилась для нас сенсационным поражением со счетом 1:3

Фото: ФТК

Итоговый результат стал болезненным уроком: в современном теннисе талант одного лидера не всегда может перекрыть командный дисбаланс.

Первая ракетка Казахстана и 10-й номер мирового рейтинга Александр Бублик сделал все, что было в его силах. В первый день он разгромил Юго Ниса (6:0, 6:3). Однако суббота превратилась для него в изнурительный марафон. Сначала Александр в паре с Бейбитом Жукаевым почти три часа сражался в парном поединке, который завершился тремя драматичными тай-брейками не в нашу пользу – 7:6, 6:7, 5:7. Сразу после этого, практически без отдыха, Бублик вышел и на одиночную встречу против лидера монегасков Валентена Вашеро.

Несмотря на колоссальную усталость, Александр боролся до последнего, но уступил в двух сетах – 6:7, 6:7. Было заметно, что лидер просто исчерпал физический ресурс. Это поражение опустило нашу сборную во Вторую мировую группу, оставив нас вне элиты еще на год.