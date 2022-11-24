Драма на охоте

Не так давно в регионе побывал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов. На встрече с населением он сообщил о криминогенной обстановке в стране, отметил, что в Северо-Казах­станской области она стабильная и что с начала года количество преступлений здесь снизилось на шесть процентов.

Благостную картинку испортил сын погибшей женщины Алтынбек Сайлауов (на снимке), который вышел к микрофону и заявил, что бывшего полицейского должны судить как соучастника, он должен был спасать раненого человека, которого «приняли за дичь» и который мог бы остаться живым, если бы сразу вызвали скорую помощь.

– Бывшего участкового судят за бездействие на службе, а его водителя – за убийство по неосторожности, – говорил Алтынбек на встрече с министром. – Мама успела позвонить подружке и сказать, что в нее стреляли из белой машины, а потом уехали. Они скрылись, а вернулись лишь после того, как спрятали ружье и патроны. Нашел маму односельчанин Асет Байженов. Внизу бугра стояла машина ВАЗ-2107, мама сидела на пшеничном поле, держась за плечо. От потери крови она уже не могла говорить… Следователи искали ружье в озере, но до сих пор так и не нашли. Я считаю, они должны идти как соучастники. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

Из сообщения пресс-службы суда Северо-Казахстанской области:

«В производстве Мамлютского районного суда находится уголовное дело в отношении подсудимого Альтиева Кабая Абаевича по ст. 370 ч. 4 п. 1 УК РК. Он обвиняется в том, что в нарушение статей 1, 12, 17, 39 Конституции, статей 6, 19 Закона РК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», статьи 16 Закона РК «О правоохранительной службе», статьи 20 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339 «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», будучи должностным лицом, в нарушение принятой им присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РК, подрывая авторитет государственной службы и имидж правоохранительной системы, действуя вопреки интересам службы, на территории станции Баумана Жамбылского района СКО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил уголовное правонарушение против интересов государственной службы и государственного управления».

Эта история произошла в Жамбылском районе Северо-Казах­станской области. Погибла 51-летняя жительница села Бауманское Алтынай Муздакбаева. Женщина получила огнестрельное ранение, когда собирала в поле ягоды. У нее хватило сил позвонить, родственники бросились искать, а когда нашли, то было уже слишком поздно – Алтынай потеряла много крови и скончалась по пути в районную больницу.

По подозрению в причинении смерти был задержан 65-летний односельчанин – Сергей Лосеня. Он рассказал, что охотился в поле и, заметив шевеление в кустах, выстрелил – дескать, подумал, что это птицы, а там оказался человек. По словам мужчины, он сообщил о происшествии участковому инспектору полиции, а

ружье от страха выбросил в озеро. Действия Лосени были квалифицированы по статьям 104 части 1 УК РК (причинение смерти по неосторожности), 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

В ДП СКО сообщили, что участковый инспектор ОП Жамбылского района Альтиев решением дисциплинарной комиссии уволен за нарушение служебной деятельности и норм Этического кодекса государственных служащих.

По сообщению прокуратуры, Альтиев подозревается также в совершении уголовного правонарушения – в бездействии по службе, за что был задержан и водворен в изолятор: «Являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим прес­тупления, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий».

На встрече с министром отмечалось также, что в стране очень быстро растет количество случаев интернет-мошенничества. Материальный ущерб составил уже 10 млрд тенге. Если четыре года назад регистрировалось 4 000 фактов киберпреступнос­ти, то теперь – 17 000.

Выяснилось, например, что в Петропавловске задержан местный житель, который оформил на 13 граждан онлайн-кредиты на общую сумму два миллиона тенге. Другой кибермошенник разместил фейковые объявления и обманул 50 граждан, завладев многомиллионными средствами. Кроме того, в Петропавловске пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой «сделали потерпевшими почти всю страну».

Что касается «драмы на охоте», то этот вопиющий случай руководитель МВД Марат Ахметжанов взял на особый контроль и поручил местным правоохранительным органам досконально разобраться в нем и доложить результаты.