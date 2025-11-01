Драмтеатр, стадион и спорткомплекс строят в Актобе

Хорошая новость
7

Все три проекта реализуются в рамках поручения президента страны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Эти объекты войдут в состав нового социально-делового центра «Алтын Орда», который будет расположен в одноимённом микрорайоне областного центра. Данный центр станет не только архитектурным украшением города, но и новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.

Аким области Асхат Шахаров ознакомился с проектом застройки одного из крупных региональных объектов – современного социально-делового центра «Алтын орда», который представил ему аким города. По словам Азамата Бекета, общая площадь центра составляет 165,8 гектара, и он будет рассчитан на комплексное развитие культурной, спортивной и общественной жизни региона.

«В составе центра будут областной драматический театр на 700 мест, стадион на 34 980 мест, многофункциональный спортивный комплекс на 5 000 мест, а также гостиницы, торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения и парк «Алтын орда», напоминающий по форме карту Казахстана», - отметил Азамат Бекет.

Объекты будут интегрированы между собой, а вокруг центра создадут благоустроенные зоны для отдыха и прогулок, что позволит сделать микрорайон удобным и привлекательным для населения.

«Социально-деловой центр «Алтын орда» рассматривается как туристический кластер, здесь разместятся все социальные объекты. Будет разбит парк площадью 59 гектаров, где создадут все необходимые условия для отдыха. Для бизнеса через комиссию будут выделяться участки под гостиницы, торговые дома и другие коммерческие объекты, что повысит инвестиционную привлекательность территории.

Что касается земельного участка, его площадь и расположение для нас очень выгодны. Если бы объект выносился за пределы города, возникли бы сложности с логистикой и затратами. Сейчас территория находится фактически в центре города в микрорайоне «Алтын Орда», который сейчас активно развивается. Это очень удобно, так как здесь есть вся необходимая инфраструктура, и место подходит не только для стадиона, но и для развития бизнеса вокруг него. Общая площадь территории составляет примерно 180 гектаров, часть из них зарезервирована под инженерную инфраструктуру, а на оставшихся 168 гектарах разместятся социальные и коммерческие объекты», - разъяснил аким области.

По информации руководителя управления строительства Ержана Муздыбаева, на территории центра в настоящее время ведется строительство трех крупных объектов – областного драматического театра, многофункционального спортивного комплекса и футбольного стадиона. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Новый драмтеатр рассчитан на 700 мест. К строительным работам приступили в начале октября. Завершены подготовительные работы и заливка бетона, ведется устройство фундамента с арматурными каркасами.

Многофункциональный спортивный комплекс на 5 тысяч зрителей строится на участке площадью 6,1 гектара. Полностью выполнено ограждение территории, продолжаются работы по подготовке площадки и котловану.

Футбольный стадион на 34 980 мест возводится на участке площадью 25 гектаров. Завершено ограждение территории, продолжаются подготовительные работы к строительству.

Глава региона также добавил, что проектно-сметная документация по стадиону завершена. Актобе давно заслуживает современный большой стадион, здесь будут созданы все условия для подготовки детей и молодежи на местном уровне. В ближайшие пару лет в областном центре появится и современная спортивная арена, где смогут тренироваться будущие спортсмены.

#Актобе #стадион #спорткомплекс #драмтеатр

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Все заявления – в приоритетную повестку
Обновили рекорд юношеских азиад
Превратить родину в цветущий сад
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Актера наградили за спасение
Дети требуют внимания
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Хор как символ единства
Alatau City – город, устремленный в будущее
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
В условиях дефицита водных ресурсов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Новоселы – учителя и врачи
На радость детворе
Что умеет умный протез
Цифровая революция в глубинке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]