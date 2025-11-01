Фото: акимат Актюбинской области

Эти объекты войдут в состав нового социально-делового центра «Алтын Орда», который будет расположен в одноимённом микрорайоне областного центра. Данный центр станет не только архитектурным украшением города, но и новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.

Аким области Асхат Шахаров ознакомился с проектом застройки одного из крупных региональных объектов – современного социально-делового центра «Алтын орда», который представил ему аким города. По словам Азамата Бекета, общая площадь центра составляет 165,8 гектара, и он будет рассчитан на комплексное развитие культурной, спортивной и общественной жизни региона.

«В составе центра будут областной драматический театр на 700 мест, стадион на 34 980 мест, многофункциональный спортивный комплекс на 5 000 мест, а также гостиницы, торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения и парк «Алтын орда», напоминающий по форме карту Казахстана», - отметил Азамат Бекет.

Объекты будут интегрированы между собой, а вокруг центра создадут благоустроенные зоны для отдыха и прогулок, что позволит сделать микрорайон удобным и привлекательным для населения.

«Социально-деловой центр «Алтын орда» рассматривается как туристический кластер, здесь разместятся все социальные объекты. Будет разбит парк площадью 59 гектаров, где создадут все необходимые условия для отдыха. Для бизнеса через комиссию будут выделяться участки под гостиницы, торговые дома и другие коммерческие объекты, что повысит инвестиционную привлекательность территории. Что касается земельного участка, его площадь и расположение для нас очень выгодны. Если бы объект выносился за пределы города, возникли бы сложности с логистикой и затратами. Сейчас территория находится фактически в центре города в микрорайоне «Алтын Орда», который сейчас активно развивается. Это очень удобно, так как здесь есть вся необходимая инфраструктура, и место подходит не только для стадиона, но и для развития бизнеса вокруг него. Общая площадь территории составляет примерно 180 гектаров, часть из них зарезервирована под инженерную инфраструктуру, а на оставшихся 168 гектарах разместятся социальные и коммерческие объекты», - разъяснил аким области.

По информации руководителя управления строительства Ержана Муздыбаева, на территории центра в настоящее время ведется строительство трех крупных объектов – областного драматического театра, многофункционального спортивного комплекса и футбольного стадиона. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Новый драмтеатр рассчитан на 700 мест. К строительным работам приступили в начале октября. Завершены подготовительные работы и заливка бетона, ведется устройство фундамента с арматурными каркасами.

Многофункциональный спортивный комплекс на 5 тысяч зрителей строится на участке площадью 6,1 гектара. Полностью выполнено ограждение территории, продолжаются работы по подготовке площадки и котловану.

Футбольный стадион на 34 980 мест возводится на участке площадью 25 гектаров. Завершено ограждение территории, продолжаются подготовительные работы к строительству.

Глава региона также добавил, что проектно-сметная документация по стадиону завершена. Актобе давно заслуживает современный большой стадион, здесь будут созданы все условия для подготовки детей и молодежи на местном уровне. В ближайшие пару лет в областном центре появится и современная спортивная арена, где смогут тренироваться будущие спортсмены.