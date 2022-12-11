Древний город Отырар восстановили: появится тур-маршрут по Великому Шелковому пути (ФОТО)

История

Абаеву презентовали древний город Отырар.

Фото: t.me/https://t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi/3113

Ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар, передает Kazpravda.kz.

Министру культуры и спорта Даурену Абаеву представили результаты реставрационных, археологических раскопок и музеефикационных работ, сообщает пресс-служба ведомства

На территории древнего городища ученые выявили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен ханом, а также провели частичную реставрацию таких объектов, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, Дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов Тохтамыш хана, полностью реконструировали Ворота "Жарақты", Северные ворота и Ворота Сопыхана.

При входе в город через ворота Жаракты, с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарного мастерского. К жилой части примыкают производственные помещения. 

Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. 

Мастерская с жилым домом функционировала в XV-XVI веках. Также проводились раскопки, реставрационные и консервационные работы на территории базарной площади XVII века: выявлены хлебопекарный комплекс и жилой квартал.   

В ходе презентации результатов работы по проекту частичного восстановления древнего городища Отырар Даурен Абаев провел встречу с представителями турбизнеса. Министр инициировал создание тура по Великому Шелковому пути. 

"Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому Шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов.

Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов, как мавзолеи Айша Бибі, Бабаджа хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и Ибрагим ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан баба и Ахмета Яссауи, городище Отырар и Сауран в Туркестане.

Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов", —  сказал Даурен Абаев. 

В свою очередь, отечественные туроператоры подчеркнули, что готовы по данному  маршруту проработать паломнические, этнографические и комбинированные туры продолжительностью от 1 до 6-7 дней.

Стоит отметить, что городище Отырар теперь будет функционировать как музей под открытым небом.

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