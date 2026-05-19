Шавкат Аюпов: Золотая Орда - это общее наследие народов Евразии

История
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках Международного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» участники обсудили значение исторического наследия Золотой Орды для формирования культурной памяти, исторической идентичности и развития гуманитарной науки в странах Центральной Евразии, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В ходе пленарного заседания Президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов отметил, что тема симпозиума имеет особое значение не только для исторической науки, но и для осмысления общего прошлого народов региона.

«Золотая Орда – это не просто государство средневековой эпохи. Это огромный исторический мир степей и городов, караванных путей и ремесленных центров, пространство взаимодействия кочевой и оседлой цивилизаций, которое на протяжении столетий формировало политическую, культурную и этническую карту Центральной Евразии», – подчеркнул он.

По словам Шавката Аюпова, для народов Казахстана и Узбекистана история Золотой Орды является частью общей исторической судьбы. Он отметил, что именно в пространстве Дешт-и Кыпчака, в тесном взаимодействии степных и оазисных регионов, происходили процессы формирования политических традиций, хозяйственных укладов, языковой и культурной общности, ставших важной основой исторической идентичности народов региона.

Особое внимание в выступлении было уделено необходимости сохранения научной объективности при изучении наследия Золотой Орды. Было подчеркнуто, что история должна рассматриваться как общее достояние народов Евразии, способствующее укреплению взаимопонимания, культурного диалога и регионального сотрудничества.

В ходе обсуждений было отмечено, что обращение к историческому опыту Золотой Орды способствует более глубокому осмыслению процессов взаимодействия народов Центральной Евразии и открывает новые возможности для развития совместных научных исследований и академического диалога.

#Астана #симпозиум #ЗолотаяОрда

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
От E-Museum до «Халық әуені»
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Глава государства посетил выставку по наследию Золотой Орды
Название «тенге» напрямую восходит к ордынскому «данг» - Гл…
Токаев: Необходимо тщательно изучить систему госуправления …
Президент: Принцип «историю творят только сильные и пишут п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]