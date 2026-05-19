Шавкат Аюпов: Золотая Орда - это общее наследие народов Евразии

В рамках Международного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» участники обсудили значение исторического наследия Золотой Орды для формирования культурной памяти, исторической идентичности и развития гуманитарной науки в странах Центральной Евразии, передает Kazpravda.kz

В ходе пленарного заседания Президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов отметил, что тема симпозиума имеет особое значение не только для исторической науки, но и для осмысления общего прошлого народов региона.

«Золотая Орда – это не просто государство средневековой эпохи. Это огромный исторический мир степей и городов, караванных путей и ремесленных центров, пространство взаимодействия кочевой и оседлой цивилизаций, которое на протяжении столетий формировало политическую, культурную и этническую карту Центральной Евразии», – подчеркнул он.

По словам Шавката Аюпова, для народов Казахстана и Узбекистана история Золотой Орды является частью общей исторической судьбы. Он отметил, что именно в пространстве Дешт-и Кыпчака, в тесном взаимодействии степных и оазисных регионов, происходили процессы формирования политических традиций, хозяйственных укладов, языковой и культурной общности, ставших важной основой исторической идентичности народов региона.

Особое внимание в выступлении было уделено необходимости сохранения научной объективности при изучении наследия Золотой Орды. Было подчеркнуто, что история должна рассматриваться как общее достояние народов Евразии, способствующее укреплению взаимопонимания, культурного диалога и регионального сотрудничества.

В ходе обсуждений было отмечено, что обращение к историческому опыту Золотой Орды способствует более глубокому осмыслению процессов взаимодействия народов Центральной Евразии и открывает новые возможности для развития совместных научных исследований и академического диалога.