Ак-Ирий: прикоснуться к истории

На первый взгляд, это всего лишь высокий мыс над окружающей местностью. Но стоит присмотреться внимательнее – и начинают проступать очертания далекого прошлого. Земляные валы, древние рвы, следы оборонительных сооружений – все это остатки поселения, существовавшего еще в V веке до н. э., когда на территории современного Казахстана жили сакские племена.

Название памятника звучит почти поэтично. По словам археологов, «Ак» означает «белый», а «Ирий» – «рай». Получается «Белый рай». И действительно, трудно представить более удачное место для поселения. С трех сторон городище защищали крутые обрывы, а с четвертой жители возвели ров, вал и час­токол. Две с половиной тысячи лет назад это была настоящая крепость на северной окраине сакского мира.

Ак-Ирий занимает особое мес­то в археологии Казахстана. Это самое северное городище сакского периода в стране и один из важнейших памятников раннего железного века. Ученые считают, что оно служило своеобразным форпостом между степными и лесными народами, своеобразным мостом между двумя мирами. Здесь пересекались торговые пути, культурные влияния и технологии. Именно поэтому каждая находка на раскопе помогает лучше понять жизнь древних жителей Великой степи.

История изучения памятника началась в 1968 году, когда его обнаружили североказахстанские археологи. Среди участников той разведки был молодой исследователь Анатолий Плешаков. Спустя десятилетия именно он стал главным исследователем Ак-Ирия и человеком, благодаря которому древнее городище получило известность далеко за пределами региона.

Систематические раскопки начались лишь в 2003 году. С тех пор каждое лето сюда приезжают ученые и студенты. Для будущих историков это не просто практика. Это возможность прикоснуться к истории руками.

Археология не любит спешки. Иногда целый день уходит на расчистку нескольких квадратных метров грунта. Но именно так рождаются открытия. За годы исследований на Ак-Ирии были обнаружены остатки жилищ, хозяйственных построек, керамических мастерских и даже крупные металлургические печи. Все это свидетельствует о том, что жители городища были не только воинами, но и искусными ремесленниками. Они выплавляли металл, изготавливали посуду и создавали предметы, необходимые для жизни и торговли.

Особенно впечатляет участие студентов Kozybayev University. В полевых лагерях они изучают методы раскопок, учатся фиксировать находки, анализировать культурные слои и работать с древними артефактами. Здесь история перестает быть абстракт­ной наукой и превращается в живой процесс поиска.

Для студента-историка Ак-Ирий – это гораздо больше, чем археологический объект. Это возможность почувствовать себя исследователем. Представить, как две с половиной тысячи лет назад на этом месте горели кузнечные горны, стучали молоты ремесленников, несли службу дозорные на деревянных укреплениях. Как по степным дорогам приходили торговцы и путешественники, а жители крепости встречали рассвет над бескрайними просторами североказахстанской степи.

Возможно, именно поэтому каждое лето здесь происходит настоящее путешествие во времени. Без машины времени, без фантастики и спецэффектов. Достаточно лишь приехать на раскоп, взять кисточку археолога и прикоснуться к земле, которая хранит память о людях, живших здесь 25 веков назад. И тогда обычная летняя прогулка превращается в дорогу через тысячелетия...