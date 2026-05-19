Глава государства посетил выставку по наследию Золотой Орды

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией, включающую археологические, письменные и культурные артефакты по истории Золотой Орды как модели Степной цивилизации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главе государства представили интерактивную карту, включающую 70 археологических и архитектурных памятников, 17 из которых дополнены подробным описанием, аэрофотоснимками и 3D-визуализацией.



Среди центральных экспонатов особое место занимает рукописный свиток «Шежіре ханов» («Генеалогия ханов»), содержащий генеалогические сведения о правителях и исторических личностях эпохи.





Также выставлены Каталонский атлас, письменные источники, монеты и предметы повседневного быта. Письменное наследие включает 3 указа, 4 дипломатических письма и 21 рукопись, доступные в оригиналах и электронных версиях.





Выставка направлена на популяризацию историко-культурного наследия Золотой Орды и расширение научного интереса к ее изучению.