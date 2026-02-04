Участие в соревнованиях приняли 120 школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 года. По словам организаторов, такой интерес к конкурсу демонстрирует рост увлеченности молодежи беспилотными технологиями.

– Главная цель турнира – не просто обучение управлению дронами, а развитие инженерного мышления, навыков проектирования и практического применения беспилотников в таких сферах, как сельское хозяйство, мониторинг территорий и спасательные операции, – отметила сеньора-лектор Astana IT University Зарина Кутпанова.

В категории Junior первое место занял ученик школы-лицея № 5 им. М. Ломоносова Борис Сыс, а в категории Senior с результатом 20,533 секунды победил студент Жетысуского университета им. И. Жансугурова Кирилл Бабиев. В феврале победители регионального этапа представят область Жетысу на международных состязаниях в Астане.

– У меня, например, лучший результат был чуть больше 20 секунд, а разрыв с соперниками составлял всего несколько сотых. Это создавало колоссальное напряжение – ты постоянно находишься в ожидании, следишь за результатами и переживаешь: пройдешь дальше или нет, – рассказывает Кирилл Бабиев.

Борис Сыс отметил, что обучался всему самостоятельно: сначала осваи­вал управление на симуляторе, а затем перешел к полетам на реальных дронах. Именно работа на симуляторе позволила набить руку.

– На следующем этапе, помимо виртуальных полетов, будут работы с авиамоделями. На республиканском этапе я планирую участвовать в категории симуляторов и мини-дронов. Для последнего вида предусмотрено специальное закрытое поле, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, – говорит Борис Сыс.