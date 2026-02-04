В Талдыкоргане в рамках международного конкурса AITU KazRoboDrone 3.0. впервые прошли региональные соревнования по дрон-рейсингу и авиамоделированию.
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Помогают роботы выпускать кирпич
Будет создан деловой совет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Призыв к консолидации
Обозначены стратегические цели
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
За счет возвратных средств
Деньги на посевную выдали в январе
Вырос экспорт мороженого
Инвестиции в здоровье
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
На страже дорожной безопасности
Реновация промышленных площадок
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Увлекательная и полезная разработка
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
