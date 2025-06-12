Дружба исходит от наших сердец

Общество
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

У Казахстана и России много точек соприкосновения – от общей исторической памяти до космоса

Фото Россотрудничества в Усть-каменогорске

Казахстанско-российское культурно-гуманитарное сотрудничество – это прежде всего горизонтальные контакты, существующие между театрами, университетами, музеями, библиотеками, молодежными объединениями, профильными организациями регионов Казахстана и России.

– Вместе с Посольством России в ­Казахстане мы проводим большую работу по сохранению и развитию общего гуманитарного пространства. Имею в виду как образовательные проекты Русского дома в Астане – работу со школьниками и учителями, так и продвижение российского образования в Казахстане, развитие связей с некоммерческими организациями республики, различные форумы и, конечно, наши знаменитые пресс-туры, – отмечает руководитель Представительства Россотрудничества в РК Ольга Филонова.

В рамках проекта «Великая Отечест­венная война: взгляд из XXI века» в Павлодаре состоялся Форум поисковых отрядов стран СНГ, собравший более 500 участников из Казахстана, России, Беларуси и Молдовы. Мероприятие было приурочено к 15-летию Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы», что подчеркнуло особую значимость события в контексте развития военно-патриотического движения и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Цель форума – укрепление сотрудничества между поисково-патриотическими организациями постсоветского пространства и объединение усилий, направленных на сохранение и увековечение памяти защитников отечества, обмен опытом по поиску и идентификации останков павших воинов.

Еще один международный проект – форум «Время добрых дел», направленный на реализацию совместных международных социальных проектов, формирование сообщества экспертов и пула НКО в сфере социального парт­нерства, добровольчества и благотворительности. В рамках форума российские экс­перты делились опытом, представляя лучшие методики и практики в области здравоохранения, инклюзивного образования, клинической педагогики и психологии, реабилитации детей и взрослых, оказания психосоциальной помощи детям-сиротам, проводили тренинги в сфере социальной журналистики среди иностранных журналистов и представителей общественных организаций, мотивационные встречи и мастер-классы в школах, колледжах и вузах.

В минувшем апреле форум прошел в пяти городах – Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее и Павлодаре. В мероприятиях приняли участие представители органов власти, бизнеса, НКО, родители особенных детей. В рамках события про­шло дефиле инклюзивного детского театра моды Special Hearts KZ, костюмы для которого конструировали и шили родители юных моделей вместе со своими детьми. А серия лекций и мастер-классов помогла понять участницам, что успешный опыт по трудоустройству женщин, воспитываю­щих особенных детей, реален.

Живым информационным мостом между странами стали проводимые с 2022 года пресс-туры по регионам России с участием ведущих казахстанских журналистов и популярных блогеров. Концепция «Увидеть своими глазами – рассказать миллионам» воплотилась в более чем ста фоторепортажах и лонгридах, нескольких миллионах про­смотров и репостов в соцсетях. Каждый пресс-тур – это насыщенный график встреч с региональными властями, бизнес-сообществом, университетами и культурными центрами. Последние – проводники в самобытность регионов, народов, населяющих эти края.

Обязательная программа любой поездки – знакомство с казахской диаспорой. Где бы ни пролегал маршрут пресс-тура, будь то Омск, Тюменская область или Барнаул, везде казахстанцев встречают с распростертыми объятиями в местных казахских семьях, домах дружбы.

– Для меня это был не просто пресс-тур, а еще одно подтверждение нерушимой дружбы и стратегического партнерства наших стран. Выразить восхищение гостеприимством, широтой души принимающей стороны – для этого не хватит символов и газетных полос. Нашу связь не перерубить, нас не переубедить, как бы кто ни старался: дружба между нашими народами заложена в душах и идеологии казахстанцев и россиян, – уверен шымкентский журналист Шуддин Саидов.

Навечно объединяющая Казахстан и Россию тема – космос. В нынешнем году с 7 по 12 апреля в Русском доме в Астане прошла Неделя космоса, завершившая­ся международной акцией «Звездный диктант «Поехали!» В тематических мероприятиях приняли участие около 5 тыс. человек. В ходе международного телемоста «Королев – Астана» вопросы российскому космонавту Сергею Авдееву задавали ученики младших классов одной из столичных школ. А на кинопоказы – «Время первых» и «Земля глазами Юрия Гагарина» – астанинцы пришли семьями.

Большой интерес вызвала выставка «Мой космос», организованная при поддержке Казкосмоса и Роскосмоса, МЦРИАП РК, Музея космодрома Байконур, Технологического университета города Королева и частного коллекцио­нера Рашита Абдразакова. Одним из ее экспонатов стал скафандр Народного Героя Казахстана генерал-майора авиа­ции Айдына Аимбетова. Как отметил советник – посланник Посольства России в Казахстане Александр Комаров, сотрудничество в деле покорения космического пространства является одним из краеугольных камней российско-казахстанских интеграционных отношений. Благодаря совместным усилиям двух стран удалось сохранить то, что было создано за годы СССР, обеспечить функ­ционирование космодрома Байконур – площадки, которая остается одной из наиболее активных в освоении космоса.

#сотрудничество #РФ #РК #Мой космос

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