Чтобы не платить за хранение застрявших на складах слитков, трейдеры начали продавать их с большими скидками, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и отмены авиарейсов поставщики не могут вывезти дубайское золото.



Драгметалл в ОАЭ сейчас предлагают на $30 за унцию дешевле лондонских цен. Покупатели отказываются от новых контрактов, так как из-за закрытия неба и логистических проблем стоимость доставки и страховки взлетела на 60–70%.

ОАЭ — крупный хаб по поставкам золота в Азию. Из-за транспортного кризиса уже пострадал экспорт в Индию, которая скупала больше всего драгметала.

Индийские покупатели пока не ощутили дефицита, так как успели сделать большие запасы сырья в начале года.