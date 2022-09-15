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Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Юлия Магер, Асель Муканова

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Съезды лидеров мировых и традиционных религий проходят в столице Казахстана с 2003 года раз в трехлетие. Нынешний, седьмой по счету, немного «отстал» от привычной хронологии – он должен был пройти еще в 2021-м, но по объективным обстоятельствам его перенесли на 2022-й.

Тема осталась прежней – роль религиозных лидеров в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период, и так получилось, что за прошедший год она не только не потеряла актуальности, но и приросла новыми смыслами. Нестабильность в мире нарастает по всем направлениям, и сейчас как никогда нужны консолидация, добрая воля, диалог, взаимная поддержка.

Об этом и вели речь на открытии форума духовные лидеры, политические деятели, представители международных организаций. В VII Съезде принимают участие более 100 делегаций из порядка 50 стран мира, и диалог получился вдохновляющим.

Работа VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий началась с минуты молчания, предложенной участникам пленарного заседания для молитвы об укреплении согласия между людьми во всем мире, прекращении войн и конфликтов.

Сидя бок о бок за одним столом, об этом в своих мыслях просили представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороаст­ризма, синтоизма и других конфессий.

Хранители гуманистических идеалов

Пленарное заседание «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период» открыло выступление Президента Касым-Жомарта Токаева.

В первую очередь Глава государства отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диа­лог. Президент выразил свое почтение главе Ватикана и Католической церкви Папе Римскому Франциску, Верховному имаму старейшего исламского университета Аль-Азхар шейху Ахмеду ат-Тайебу, представителям Русской православной церкви, Главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау, Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Иосифу, всем участникам форума.

– Я благодарю всех вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о нашей общей заинтересованности в сохранении мира и укреплении межцивилизационного диалога. В эпоху перемен и неопределенности эта встреча приобретает особое значение. Наш съезд стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Символично, что инициатива о проведении этого межрелигиозного форума исходила именно от Казахстана. Наша древняя земля на протяжении тысячелетий выступала связующим мостом между Востоком и Западом. Здесь, в Великой степи, билось сердце огромных кочевых империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип «единство в многообразии» стал основополагающим для нашей страны.

– В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество. Проведение съез­да является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоят главная миссия и особенность нашего съезда, – заявил Президент.

Обращаясь к теме нынешнего форума, Глава государства напомнил, что распространение коронавируса сильно повлияло на все сферы жизни – экономику, политику, социальные отношения. От карантинных мер пострадали мировая торговля, транспортная сфера, туризм и многие другие отрасли. Увеличение антикризисных расходов государств смягчило падение экономик, но способствовало разгону глобальной инфляции.

Постпандемический период характеризуется еще и тем, что обострилось геополитическое противостояние между крупными державами, усилилась напряженность в разных уголках планеты, нарастают различные кризисы, в том числе в сфере безопасности, продовольствия, энергетики, климата и так далее.

– Атмосфера вражды и взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно противопоставить современным вызовам? История дает только один ответ – это добрая воля, диалог и совместные усилия. Иных гарантий успеха не существует. Казахстан неизменно выступает за решение любых спорных вопросов исключительно за столом переговоров в духе Устава ООН. Мы убеждены, что силой, угрозами или санкциями устранить возникающие противоречия невозможно. В такие моменты особенно важно помнить о гуманистических идеалах. Их главными хранителями, безусловно, являются традиционные религии, – сказал Глава государства.

Президент полагает, что новая сис­тема безопасности должна строиться на таких столпах, как абсолютная ценность человеческой жизни, уважение интересов друг друга, взаимная помощь, открытость, равенство и справедливость. В этом вопросе очень значимы нравственный авторитет и голос духовных лидеров.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам съезда, что Казахстан вносит посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на региональном и глобальном уровнях. А на на­циональном уровне для респуб­лики важными приоритетами являются укрепление единства, консолидация и эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы реформ, построению Справедливого Казахстана, и успех здесь во многом зависит от того, будет ли солидарность и сплоченность в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, будет ли мир на нашей земле.

– Наша новая экономическая политика направлена на справедливое распределение общенационального дохода и равномерный рост благосостояния всех граждан. Мы выступаем за углубление международной торговли и инвестиционного партнерства. В энергетике и добывающих отраслях последовательно повышаем экологические требования, расширяем применение возобновляемых источников энергии, – отметил Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев представил для обсуждения ряд тезисов, направленных на переосмысление роли религий и духовных лидеров в глобальных процессах.

– Нам нужна кардинальная модернизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, политике, экономике и обществе. Чтобы возродить подлинный дух и смысл сущест­вования цивилизации, необходимы масштабные реформы во всех сферах жизни, – считает Глава государства.

По мнению Президента, консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать человечеству выход из современной конфронтации.

– Опыт подобного масштабного диалога дает духовным лидерам право активно выступать с различными миротворческими инициативами. Это крайне важно для прекращения военных конфликтов и страданий людей в «горячих точках» в разных уголках планеты. Духовные пас­тыри – хранители совести человечества. Поэтому кому, как не вам указывать путь к взаимному доверию, добру и миру. Сейчас челове­чество как никогда нуж­дается в солидарных действиях. Чтобы построить новую систему международной безопасности, нам всем нужно новое глобальное движение за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенная, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства затронул вопрос продвижения идеалов гуманизма и непреходящих духовных ценностей в цифровую эпоху. По его словам, новые технологии кардинально меняют все сферы жизни человека. Пандемия только ускорила и углубила этот процесс. Цифровые коммуникации, Интернет и социальные сети играют огромную положительную роль, стирая границы между людьми во всех уголках земли.

– Мы можем наблюдать, как под воздействием цифровых технологий фрагментируется и поляризуется общество. Для многих виртуальный мир уже заменяет реальный. Поэтому в новой цифровой реальности нужно по-новому ставить вопрос о культивировании духовных ценностей и нравственных ориентиров. Культ знаний и образования без правильной системы воспитания молодых поколений не приведет человечество к всеобщему прогрессу и благополучию. Религии во все времена выполняли эту базовую функцию воспитания. Коран, ­Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия. Они отвергают агрессию, не приемлют радикализм, осуж­дают насилие, проповедуют толерант­ность и умеренность. В современную эпоху высокая миссия религиозных лидеров – нести эти фундаментальные истины людям, – подчеркнул Президент Казахстана.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, историческое значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в этот сложный для всего мира период еще больше возрастает. Есть общая задача – укрепить согласие между народами и создать справедливое общество в постпандемическом мире, и для ее решения необходим открытый диалог.

Сохранять живой душу и ясным ум

Впервые участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий принимал Папа Римский Франциск, прибывший в казах­станскую столицу с апостольским визитом. В своей получасовой речи понтифик немало цитировал Абая, обращался к истории Казахстана, призывал к единению и солидарности в решении самых острых проблем современности.

Обращаясь к участникам форума, Папа Франциск отметил, что мероприятие проходит на земле, через которую на протяжении многих веков проходили большие караваны, где переплелось множество историй, идей, верований и чаяний. Он вновь пожелал, чтобы Казахстан оставался «Страной встречи», мостом, благодаря которому откроется новый путь братства, в основе которого будет уважение, чистосердечие в диалоге, непреложное достоинство каждого человека, сотрудничество.

Говоря о Казахстане, понтифик сделал акцент на духовном наследии Абая, подчеркнув, что творения, которые он оставил после себя, пропитаны религиозностью. В них выражено лучшее, что есть в душе казахского народа: гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему, которая не заключает себя в закоснелых и удушливых видениях, но готова вдохновляться разнообразным опытом. Говоря о значении духовного поиска, Папа подчеркнул, что человечеству нужно, как пишет Абай, сохранять «живой душу и ясным ум».

– Братья и сестры, мир ждет от нас примеры живых душ и ясных умов, ждет подлинную религиозность. Пришел час пробудиться от фундаментализма, извращаю­щего и разрушающего любую веру. Пришел час сделать сердце ясным и сострадательным. Пришло время отложить в сторону книги по истории и оставить разговоры, которые слишком долгое время как здесь, так и в других местах внушали подозрение и пренебрежение к религии, будто она способствует дестабилизации современного общества, – отметил Папа Франциск.

По мнению понтифика, религия – не проблема, а напротив, – часть того, что способствует более гармоничной жизни в обществе. В то же время он подчеркнул: главное условие для настоящего человеческого развития – религиозная свобода.

– Веруя и поклоняясь сами, учит Абай, мы не вправе сказать, что можем заставить верить и поклоняться других. Религиозная свобода – фундаментальное, первостепенное и неотъемлемое право, которое следует защищать повсеместно, и которое нельзя сводить только к свободе культа. Право каждого человека – публично исповедовать свою веру, предлагать ее другим, но никогда не насаждать, – заявил Папа Римский.

Он призвал содействовать формированию условий, в которых различные религии, этнические и культурные группы живут во взаимном уважении, отметив, что это лучший способ объединить людей, при этом не пытаясь сделать их одинаковыми, способствовать реализации самых возвышенных желаний, не ограничивая их порыв.

– Казахстан способствует сохранению этой ценности, как и вечной ценности религии: уже двадцать лет на его земле собирается этот съезд – значимый для всего мира. Встреча этого года заставляет нас задуматься над тем, какова наша роль в духовном и общественном развитии человечества в постпандемический период. COVID-19 уравнял нас всех. Он заставил понять, что, как пишет Абай, «мы не создатели, а смерт­ные». Все мы почувствовали свою уязвимость, нуждались в помощи; оказалось, никто не может быть полностью автономным, самодовлеющим. Поэтому сейчас мы не можем забыть о потребности в солидарности, которую остро ощутили, и идти дальше, словно ничего не прои­зошло, не обращая внимание на то, что мы должны сообща решать срочные проблемы, касающиеся нас всех. К этому религии не должны проявлять безразличие, их призвание – идти впереди, поддерживать единство перед лицом испытаний, которые могут еще больше разделить человеческую семью, – призвал Папа Франциск.

Верующие в эпоху постпандемии, подчеркнул понтифик, призваны заботиться о человечестве, становиться «творцами общения» – проводниками сотрудничества, которое преодолевает границы общинной, этнической, национальной и религиозной принадлежности. При этом он призвал в первую очередь услышать голос самых слабых и уязвимых, тех, кому помощь нужна больше всего. Пандемия ярко выявила неравенство, и оно должно быть преодолено, потому что это не просто помощь нуждающимся – это путь к исцелению для всего мира.

– Именно из-за нищеты распространяются эпидемии и прочие большие несчастья, которые множатся среди лишений и неравенства. Самый большой фактор риска сегодня – по-прежнему бедность. По этому поводу Абай мудро замечал: «Могут ли те, кто голодает, сохранять ясный ум и выказывать усердие в учебе? Бедность и распри порождают насилие и жадность». Пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы худшие, чем COVID: ненависть, насилие, терроризм, – сказал Папа Франциск.

Еще одна проблема планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих, по мнению понтифика, – это проб­лема мира. Он подчеркнул, что и сегодня «наши дни отмечены язвой войны, атмосферой безнадежных конфликтов». Духовные лидеры должны объединить усилия, чтобы искоренить эти явления.

– Коль скоро Творец, которому мы посвящаем свое существование, положил начало человечес­кой жизни, как можем мы, те, кто называет себя верующими, допустить, чтобы эта жизнь была загублена? И как можем себе представить, что люди нашего времени, многие из которых живут так, будто Бог не существует, могут быть заинтересованными в диалоге, основанном на уважении и ответственности, если великие религии, что представляют собой душу многих культур и традиций, не поддерживают активно мир? Памятуя ужасы и ошибки прошлого, объединим наши усилия, чтобы никогда больше Всевышний не оказался заложником воли земной власти. Абай напоминает: «Кто допускает зло, не препятствуя ему, тот не может считаться истинным верующим. Или же он верующий наполовину», – сказал глава Ватикана.

Он призвал всех очиститься от «желания чувствовать себя правыми, такими, кому нечему научиться у других», освободиться от жестокости, экстремизма, фундаментализма, ненависти, фанатизма, терроризма. Призвал не допустить, чтобы мирское использовало в своих корыстных целях священное.

– Давайте с еще большей силой посвятим себя содействию и укреплению необходимости того, чтобы конфликты разрешались не никчемными доводами силы, оружием и угрозами, но лишь теми средствами, которые благословляет Небо, достойными человека: это встреча, диалог, терпеливые переговоры, проводимые с особой заботой о детях и молодых поколениях. В них живет надежда, что мир – это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает их мечты о прогрессе и будущем к исполнению. Абай в связи с этим призывал расширять знания, выйти за пределы своей культуры, принять познания, историю и литературу других. Прошу вас, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие! – отметил Папа Франциск.

Также он обратил внимание на проблему отсутствия братского принятия и милосердия в мире, в котором они так необходимы. Обязанность духовных лидеров напоминать, что неравнодушие к ближнему – это долг каждого человека. В каждом человеке нужно видеть брата. Понтифик призвал заново учиться искусству гостеприимства, радушия, сострадания, становиться по-настоящему человечными.

Еще одна проблема, которую обозначил в своем выступлении Папа Римский, – защита общего дома человечества, нашей планеты. Он подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды имеют прямую связь с проблемой пандемии COVID-19, и напомнил, что такие эпидемии часто связаны с нарушением равновесия в природе, в большинстве случаев – по вине человека. Эксплуататорское мышление по отношению к планете разрушает ее.

В завершении выступления Папа Франциск поблагодарил Казахстан за то, что он всегда старается объединять, инициировать диалог, всегда ищет дружбы.

– Казахстан дает всем нам такой пример, и мы должны следовать ему, поддерживая его. Не будем стремиться к притворному, уступчивому и бесполезному синкретизму, но будем сохранять свою идентичность, всегда готовые к принятию другого, к братской встрече. Только так, на этом пути, в темное время, в которое мы живем, мы сможем излучать свет нашего Творца, – сказал он.

Нужны мосты, а не стены

Верховный имам Аль-Азхара шейх Мухаммад Ахмед ат-Тайеб поблагодарил Казахстан за приглашение и организацию съезда, пожелав, чтобы форум стал новым серьезным вкладом в дело укрепления братства и мирного сосуществования человечества.

На пленарном заседании шейх Мухаммад Ахмед ат-Тайеб говорил о необходимости укрепления морально-нравственных ориентиров современного общества, искоренения пороков, от которых страдают люди, государства и планета. По его мнению, религиозные деятели должны направлять человечество, указывать ему лучший путь. В то же время он обратил внимание на то, что есть препятствия, которые мешают выполнению духовными лидерами этой важнейшей миссии.

– Первое среди них – отсутствие открытости и настоящего взаимного диалога между самими религиозными деятелями. Прежде чем призывать людей к миру, религиозные лидеры сначала должны сами к нему прийти, – подчеркнул Мухаммад Ахмед ат-Тайеб.

При этом он пояснил: говоря о достижении мира между религиями, он имеет в виду, что необходима серьезная работа, нацеленная на то, чтобы религии, сохраняя свою уникальность и корни, находили «точки соприкос­новения» в общих социальных, гуманистических ценностях, чтобы углуб­лялись понимание и уважение между цивилизациями, которые будут способствовать уважению и мирному сосуществованию между людьми.

Верховный имам Аль-Азхара вновь особо подчеркнул значимость диалога между духовными лидерами, выразив уверенность, что каждая серьезная и ответственная встреча между знаковыми религиозными фигурами неизбежно превращается в «спасательный круг для человеческой цивилизации».

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополит Волоколамский Антоний озвучил на открытии съезда приветствие от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава РПЦ отметил актуальность темы нынешнего форума. В его пос­лании подчеркивается, что сегодня человечество переживает один из сложнейших периодов. К вызовам, порожденным пандемией, добавились продовольственные, энергетические, экономические проблемы, вооруженные противостояния и конфликты, нетерпимость и ксенофобия.

«В этих условиях именно вера способна отрезвить людей, вернуть их на путь диалога и сотрудничества, ибо в традиционных религиях остаются незыблемыми основополагающие нравственные принципы человеческого бытия. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить властям Казахстана особую признательность за то, что по их приглашению в столице республики вновь смогли собраться авторитетные религиозные лидеры со всего мира. Возможность ведения диа­лога в нынешних непростых обстоятельствах – весьма ценный ресурс. Это важный шаг на пути к решению существующих проблем. Уверен, что миротворческий диа­лог религиозных лидеров вкупе с их влиянием на умы и сердца людей может и должен способствовать преодолению вызовов современности, гармонизации международных отношений, утверждению справедливого миропорядка», – подчеркнул Патриарх Кирилл в обращении.

Со своей стороны Митрополит Антоний отметил, что задача межрелигиозного форума состоит в том, чтобы преодолеть барьеры, разделяющие различные религии, и вместе работать на благо людей.

– Это не касается нашего вероучения или догматики. Речь идет именно о нашей роли в жизни общества, – подчеркнул представитель РПЦ. – Надеюсь, что в ходе съезда участники смогут обсудить многие острые и даже неудобные вопросы, которые ставит перед нами сегодняшний день. Конечно же, ответ на все эти вызовы невозможен без широкого диалога религиозных лидеров, без умения слушать и слышать друг друга. Поэтому диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе общности моральных основ – лучший ответ на вызовы современности.

Главный сефардский раввин Ицхак Иосиф, взяв слово, в первую очередь призвал благословение на всех участников съезда и пожелал, чтобы «укрепились руки» тех, кто трудится ради мира во всем мире.

– Наши мудрецы говорят: нет у тебя лучшего вместилища для благословения, нежели мир. Мир – это благословение. Мир – это одна из основ нашей религии. Мир – это одна из основ всего человечества. Мир – это одно из имен Бога, – сказал раввин.

Ицхак Иосиф напомнил, что уже не первый раз принимает участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, инициированном и проводимом Казахстаном, и подчеркнул, что здесь можно увидеть особое уважение, которое в нашей стране на самом высоком уровне оказывается представителям всех религий, всем людям мира.

Главный сефардский раввин особый акцент в своем выступлении сделал на том, что истинная религиозность, истинная вера и любовь к Богу всегда идут рука об руку с любовью к людям.

– Религиозные лидеры должны быть примером терпения, уступчивости, отказа от дурных качеств, толерантности, уважения друг к другу, являя собой практический пример и обучая добру, – отметил он.

Вместе строить лучший мир

Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальная площадка, объединяющая для конструктивного диалога не только духовных, но и политичес­ких лидеров мира. В том числе в почти 20-летней истории форума его участниками становились первые руководители и высокие представители международных организаций, главы государств.

В этом году приветствие участникам форума направил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он в первую очередь выразил признательность руководству Казахстана за организацию очередного съезда.

«Мы рассчитываем на то, что деятели веры будут использовать свой голос совести и духовный авторитет для поощрения взаимного уважения, сострадания и единства, для того, чтобы урегулировать разногласия мирным путем, для того, чтобы признать разнообразие как богатство, для того, чтобы быть солидарными друг с другом и грядущими поколениями. В эти трудные времена мы нуждаемся в этом больше, чем когда-либо. Наш мир охвачен войнами и конфликтами, чрезвычайными гуманитарными ситуациями, экологическими кризисами, голодом и нищетой. Ненавистнические высказывания и дискриминация на основе религиозных различий продолжают распространяться.

Сегодня я прошу религиозных лидеров поощрять ненасилие среди своих общин, отвергать ксенофобию, расизм, все нарушения норм толерантности. Мы можем выдержать испытания нашего времени и построить лучший мир для всех, объединившись как одна человеческая семья, разделяя бремя, решая проблемы и используя возможности», – отметил Генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерриш также добавил, что ценит вклад и видение, которые духовные лидеры привносят в продвижение работы и общих ценностей ООН, и выразил им благодарность за активность, мудрость и веру в гуманистические идеалы.

...Первая часть пленарной сессии VII съезда завершилась на торжественной ноте – церемонией награждения «Астанинской международной премией за вклад в межрелигиозный диалог» и Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Награды вручил Касым-Жомарт Токаев.

Премии был удостоен Верховный имам университета Аль-Азхар Ахмед ат-Тайеб. Медали получили 20 деятелей – религиозных, политических, общественных.

​Эффективность религиозной дипломатии​

Пленарная сессия продолжилась вдохновляющими выступ­лениями духовных лидеров. Пат­риарх Иерусалимский Феофил III выразил глубочайшую благодарность за приглашение на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

– Представители различных религиозных традиций собрались здесь в беспрецедентный период широкомасштабных войн, экономической нестабильности, продолжающихся последствий пандемии и глубоких политических и социальных разногласий почти во всех уголках мира. В основе всех религиозных традиций лежат ценности миротворчества, справедливости и согласия. Мир – это основа всех отношений, отец гармонии и согласия. Мир рождается из сострадания. И стремление к миру – это акт воли со стороны верующего. Как сказано в Святом Писании, «уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему»! Мы должны принять это во внимание и воплотить в реальные действия, – сказал он. – Мы сталкиваемся с неоспоримыми вызовами и проблемами. Все человечество находится под реальной угрозой. Поэтому наш моральный долг в качестве религиозных лидеров сделать все от нас зависящее, чтобы помочь гражданским и политическим лидерам принять во внимание важность мира. Мы должны держаться правды, веры, любви и мира.

С видеообращением к участникам съезда выступил генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед бен Абдулкарим аль-Иса. Он высоко оценил усилия, которые предпринимает Казах­стан под руководством Касым-Жомарта Токаева ради укрепления мира через такой важный и эффективный механизм, как религиозная дипломатия.

– Большинство конфликтов и войн в истории возникло в результате идей, приписываемых религиям. В действительности они выражали лишь устремления их авторов. По сей день продолжают иметь место ошибки в представлениях и суждениях. Но главная причина – в отдалении друг от друга, что несет взаимный страх и беспокойство, – подчерк­нул исламский лидер.

Проведение съезда лично Президентом подчеркивает ту важность, которую придает Казахстан поддержанию межрелигиозного диалога, считает заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

– Мы собрались, чтобы подчерк­нуть важность общечеловеческих ценностей для развития человечества и обеспечения универсального мира, стабильности и безопасности. Не случайно эта инициатива родилась в Казахстане, который является домом для более чем ста национальностей и многочисленных религиозных сообществ. Сейчас чрезвычайно важный момент в истории человечества. Нужно объединять усилия всех религий. Религиозное многообразие это сила, а не слабость, – заявил Мигель Анхель Моратинос. – Значительные изменения в геополитическом ландшафте, разделение по религиозным и этическим мотивам приводят к разрыву между Западом и прочим миром. На этой основе ООН и Альянс цивилизаций пытаются выстроить мосты между частями мира, и Казахстан может стать важной частью этой работы.

​Казахстан – модель мира и созидания​

Мир не следует воспринимать как данность, он возможен только тогда, когда есть взаимное уважение, а это требует еже­дневных усилий. Борьба за идеи, за ценности никогда не прекращается, толерантность должна поддерживаться постоянно на международной, региональной и национальной аренах.

Эффективную роль в установлении межцивилизационного диалога играет Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как отметил официальный представитель Хранителя Двух Святынь Короля Саудовской Аравии, Министр по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатиф бен Абдулазиз бен Абдрахман Аль аш-Шейх, значимость и влияние на жизнь людей религиозных лидеров возрастает в период кризисов, бедствий и смут.

– Кризис коронавируса и его последствия показали, что человеческие сообщества находятся на одном корабле, и граждане должны сотрудничать между собой с целью его сохранения. Решение таких проблем, как бедность, голод, болезни, угрозы в отношении человеческих и нравственных ценностей, требуют совместных усилий, – сказал он, отметив роль духовных лидеров в прекращении конфликтов, борьбе с сектантством, в укреплении ценностей, противоборстве экстремизму.

Председатель Ассоциации дао­систов Китая Ли Гуанфу констатировал, что за шесть проведенных в столице Казахстана съездов были достигнуты значительные результаты в достижении диалога между различными религиями и цивилизациями и выразил благодарность нашей стране за проделанную и продолжающуюся работу. По его мнению, мы должны выступать за взаимодействие, обмен опытом и гармоничное сосуществование на основе взаимного уважения. В этом заключается идея съезда, и именно этого ожидает мир от каждой религии.

О большой ответственности религиозных и политических лидеров в деле продвижения глобального межцивилизацион­ного диалога во имя мира и стабильности, предотвращения и противодействия насильственному радикализму и экстремизму говорил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, вспомнив в связи с этим председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году.

– Нынешнее мероприятие демонстрирует стремление наших духовных лидеров поощрять диалог, строить мир, способствовать терпимости и взаимопониманию. Огромная аудитория поддерживает и признает Казахстан в качестве доверенного партнера, и Казахстан всегда готов оказывать помощь, – заверил Кайрат Абдрахманов. – Казахстан – модель терпимости, мира и созидания. Проводимые реформы по строительству Нового Справедливого Казахстана только укрепят межнациональную и межрелигиозную общность.

​Слушать и слышать друг друга

Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде, передав приветствие от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнул высокий уровень глобального межрелигиозного диалога в Нур-Султане, подтвердившего на протяжении почти двух десятилетий свою значимость на международной арене. Чрезвычайное значение съезда состоит в том, что это постоянно действующая площадка для встреч политических, религиозных и общественных деятелей. И высокий гость поблагодарил нашу страну за реализацию и устойчивое развитие этой важнейшей для всего человечества идеи.

– Казахстан уверенно следует вперед по пути прогресса, демократии и развития нравственности. Большая работа ведется в направлении культурного и духовного наследия. Республика и впредь будет играть активную роль в развитии диалога между лидерами и цивилизациями, – уверен Аллахшукюр Пашазаде.

В период, когда мир переживает сильнейшие потрясения, на первый план выходят социально-экономические проблемы людей. Важную роль в этих условиях играет моральный фактор, и как никогда важны идеи общечеловеческой солидарности. Мы должны решительно осудить дискриминацию по национальному и религиозному признаку, экстремизм, любые злоупотреб­ления религией в политических целях и формировать атмосферу мира и безопасности.

Председатель Управления мусульман Кавказа призвал политиков ставить в приоритет идеи, которые спасут мир и заставят замолчать оружие. Реальных результатов в предотвращении угроз можно достичь лишь благодаря сотрудничеству государственных, общественных и религиозных деятелей.

Председатель Межпарламентского союза Дуарте Пашеку рассказал о своей организации, которая борется с нетерпимостью и кризисом на разных уровнях.

А председатель Совета исламской идеологии Пакистана Кибла Айаз считает, что многому в этом можно поучиться у Казахстана.

– Человечество страдает от неспособности слышать друг друга. Этот изъян не присущ человеческой природе изначально, он – закономерный результат претензий друг к другу. Чтобы отстоять мир, требуется услышать всю полноту разнообразия голосов на Земле. Многоголосие человечества – не препятствие для согласия, а контекст его поиска, – взял слово председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. – Неспособность людей слышать и слушать друг друга, отсутствие истинного согласия в полной мере проявили себя в период пандемии. Горячие конф­ликты, охватившие планету, ярко показали иллюзорность прежнего миропорядка, который изменяется на наших глазах. Мы живем в переломную эпоху. Проповеди мира, гуманности и плюрализма не предотвратили бесчисленные конфликты. И сегодня политики и правоведы находятся в поисках новых более совершенных форм организации политической, общест­венной и экономической жизни. Религиозные лидеры убеждены, что этот новый миропорядок должен строиться на основе универсальных ценностей религии.

На съезд в Нур-Султан прибыли религиозные деятели из самых отдаленных уголков мира. Генеральный секретарь Всеафриканской конференции церквей Фидон Рвезахула Мвомбеки выразил восхищение тем, что даже он, человек с юга Сахары, тоже был приглашен и выступил на пленарном заседании.

– Надеюсь, что и в будущем здесь будут представители моего континента, на котором проживает более миллиарда человек и который находится на обочине международного развития. Более 60% Африки – молодежь и дети, которые жаждут развития. Но даже вакцину от коронавируса мы получили в последнюю очередь с истекающим сроком годности, – сказал он. – Ваша рес­публика показала, что возможно обеспечить опережающие темпы национального развития. Разница между Казахстаном и африканскими странами, у которых тоже есть богатые природные ресурсы, – в политическом лидерстве, в стремлении идти на болезненные реформы ради процветания.

О возрастающей потребности человека в религии и восстановлении доверия к религиозным лидерам говорил президент Организации по культуре и исламским связям при Президенте Ирана Мохаммад Мехди Иманипур, предложив создать Институт лидеров мировых религий.

Генеральный директор Исламской организации по образованию, науке и культуре Салим бин Мухаммед аль-Малик назвал заслуживающим изучения опыт культурного разнообразия Казахстана. А генеральный секретарь Всемирной межрелигиозной организации «Религии за мир» док­тор Азза Карам одобрила идею Касым-Жомарта Токаева о необходимости нового глобального движения за мир, основанного на принципах гуманизма.

Пленарное заседание в день открытия форума продолжалось до вечера.

Сегодня, во второй день съезда, его участникам предстоит работа в рамках четырех тематических сессий, посвященных роли религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире, значению образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплению мира и согласия, вкладу религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействия экстремизму, радикализму и терроризму, а также роли женщин в благополучном и устойчивом развитии современного общества и значению религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины.

Также завтра предполагается оглашение итоговой декларации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

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