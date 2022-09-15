Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Съезды лидеров мировых и традиционных религий проходят в столице Казахстана с 2003 года раз в трехлетие. Нынешний, седьмой по счету, немного «отстал» от привычной хронологии – он должен был пройти еще в 2021-м, но по объективным обстоятельствам его перенесли на 2022-й. Тема осталась прежней – роль религиозных лидеров в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период, и так получилось, что за прошедший год она не только не потеряла актуальности, но и приросла новыми смыслами. Нестабильность в мире нарастает по всем направлениям, и сейчас как никогда нужны консолидация, добрая воля, диалог, взаимная поддержка. Об этом и вели речь на открытии форума духовные лидеры, политические деятели, представители международных организаций. В VII Съезде принимают участие более 100 делегаций из порядка 50 стран мира, и диалог получился вдохновляющим. Работа VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий началась с минуты молчания, предложенной участникам пленарного заседания для молитвы об укреплении согласия между людьми во всем мире, прекращении войн и конфликтов. Сидя бок о бок за одним столом, об этом в своих мыслях просили представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороаст­ризма, синтоизма и других конфессий. Хранители гуманистических идеалов Пленарное заседание «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период» открыло выступление Президента Касым-Жомарта Токаева. В первую очередь Глава государства отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диа­лог. Президент выразил свое почтение главе Ватикана и Католической церкви Папе Римскому Франциску, Верховному имаму старейшего исламского университета Аль-Азхар шейху Ахмеду ат-Тайебу, представителям Русской православной церкви, Главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау, Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Иосифу, всем участникам форума. – Я благодарю всех вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о нашей общей заинтересованности в сохранении мира и укреплении межцивилизационного диалога. В эпоху перемен и неопределенности эта встреча приобретает особое значение. Наш съезд стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Символично, что инициатива о проведении этого межрелигиозного форума исходила именно от Казахстана. Наша древняя земля на протяжении тысячелетий выступала связующим мостом между Востоком и Западом. Здесь, в Великой степи, билось сердце огромных кочевых империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. По его словам, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип «единство в многообразии» стал основополагающим для нашей страны. – В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество. Проведение съез­да является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоят главная миссия и особенность нашего съезда, – заявил Президент. Обращаясь к теме нынешнего форума, Глава государства напомнил, что распространение коронавируса сильно повлияло на все сферы жизни – экономику, политику, социальные отношения. От карантинных мер пострадали мировая торговля, транспортная сфера, туризм и многие другие отрасли. Увеличение антикризисных расходов государств смягчило падение экономик, но способствовало разгону глобальной инфляции. Постпандемический период характеризуется еще и тем, что обострилось геополитическое противостояние между крупными державами, усилилась напряженность в разных уголках планеты, нарастают различные кризисы, в том числе в сфере безопасности, продовольствия, энергетики, климата и так далее. – Атмосфера вражды и взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно противопоставить современным вызовам? История дает только один ответ – это добрая воля, диалог и совместные усилия. Иных гарантий успеха не существует. Казахстан неизменно выступает за решение любых спорных вопросов исключительно за столом переговоров в духе Устава ООН. Мы убеждены, что силой, угрозами или санкциями устранить возникающие противоречия невозможно. В такие моменты особенно важно помнить о гуманистических идеалах. Их главными хранителями, безусловно, являются традиционные религии, – сказал Глава государства. Президент полагает, что новая сис­тема безопасности должна строиться на таких столпах, как абсолютная ценность человеческой жизни, уважение интересов друг друга, взаимная помощь, открытость, равенство и справедливость. В этом вопросе очень значимы нравственный авторитет и голос духовных лидеров.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам съезда, что Казахстан вносит посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на региональном и глобальном уровнях. А на на­циональном уровне для респуб­лики важными приоритетами являются укрепление единства, консолидация и эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы реформ, построению Справедливого Казахстана, и успех здесь во многом зависит от того, будет ли солидарность и сплоченность в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, будет ли мир на нашей земле. – Наша новая экономическая политика направлена на справедливое распределение общенационального дохода и равномерный рост благосостояния всех граждан. Мы выступаем за углубление международной торговли и инвестиционного партнерства. В энергетике и добывающих отраслях последовательно повышаем экологические требования, расширяем применение возобновляемых источников энергии, – отметил Президент. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев представил для обсуждения ряд тезисов, направленных на переосмысление роли религий и духовных лидеров в глобальных процессах. – Нам нужна кардинальная модернизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, политике, экономике и обществе. Чтобы возродить подлинный дух и смысл сущест­вования цивилизации, необходимы масштабные реформы во всех сферах жизни, – считает Глава государства. По мнению Президента, консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать человечеству выход из современной конфронтации. – Опыт подобного масштабного диалога дает духовным лидерам право активно выступать с различными миротворческими инициативами. Это крайне важно для прекращения военных конфликтов и страданий людей в «горячих точках» в разных уголках планеты. Духовные пас­тыри – хранители совести человечества. Поэтому кому, как не вам указывать путь к взаимному доверию, добру и миру. Сейчас челове­чество как никогда нуж­дается в солидарных действиях. Чтобы построить новую систему международной безопасности, нам всем нужно новое глобальное движение за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенная, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Также Глава государства затронул вопрос продвижения идеалов гуманизма и непреходящих духовных ценностей в цифровую эпоху. По его словам, новые технологии кардинально меняют все сферы жизни человека. Пандемия только ускорила и углубила этот процесс. Цифровые коммуникации, Интернет и социальные сети играют огромную положительную роль, стирая границы между людьми во всех уголках земли. – Мы можем наблюдать, как под воздействием цифровых технологий фрагментируется и поляризуется общество. Для многих виртуальный мир уже заменяет реальный. Поэтому в новой цифровой реальности нужно по-новому ставить вопрос о культивировании духовных ценностей и нравственных ориентиров. Культ знаний и образования без правильной системы воспитания молодых поколений не приведет человечество к всеобщему прогрессу и благополучию. Религии во все времена выполняли эту базовую функцию воспитания. Коран, ­Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия. Они отвергают агрессию, не приемлют радикализм, осуж­дают насилие, проповедуют толерант­ность и умеренность. В современную эпоху высокая миссия религиозных лидеров – нести эти фундаментальные истины людям, – подчеркнул Президент Казахстана. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, историческое значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в этот сложный для всего мира период еще больше возрастает. Есть общая задача – укрепить согласие между народами и создать справедливое общество в постпандемическом мире, и для ее решения необходим открытый диалог. Сохранять живой душу и ясным ум Впервые участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий принимал Папа Римский Франциск, прибывший в казах­станскую столицу с апостольским визитом. В своей получасовой речи понтифик немало цитировал Абая, обращался к истории Казахстана, призывал к единению и солидарности в решении самых острых проблем современности. Обращаясь к участникам форума, Папа Франциск отметил, что мероприятие проходит на земле, через которую на протяжении многих веков проходили большие караваны, где переплелось множество историй, идей, верований и чаяний. Он вновь пожелал, чтобы Казахстан оставался «Страной встречи», мостом, благодаря которому откроется новый путь братства, в основе которого будет уважение, чистосердечие в диалоге, непреложное достоинство каждого человека, сотрудничество. Говоря о Казахстане, понтифик сделал акцент на духовном наследии Абая, подчеркнув, что творения, которые он оставил после себя, пропитаны религиозностью. В них выражено лучшее, что есть в душе казахского народа: гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему, которая не заключает себя в закоснелых и удушливых видениях, но готова вдохновляться разнообразным опытом. Говоря о значении духовного поиска, Папа подчеркнул, что человечеству нужно, как пишет Абай, сохранять «живой душу и ясным ум». – Братья и сестры, мир ждет от нас примеры живых душ и ясных умов, ждет подлинную религиозность. Пришел час пробудиться от фундаментализма, извращаю­щего и разрушающего любую веру. Пришел час сделать сердце ясным и сострадательным. Пришло время отложить в сторону книги по истории и оставить разговоры, которые слишком долгое время как здесь, так и в других местах внушали подозрение и пренебрежение к религии, будто она способствует дестабилизации современного общества, – отметил Папа Франциск. По мнению понтифика, религия – не проблема, а напротив, – часть того, что способствует более гармоничной жизни в обществе. В то же время он подчеркнул: главное условие для настоящего человеческого развития – религиозная свобода. – Веруя и поклоняясь сами, учит Абай, мы не вправе сказать, что можем заставить верить и поклоняться других. Религиозная свобода – фундаментальное, первостепенное и неотъемлемое право, которое следует защищать повсеместно, и которое нельзя сводить только к свободе культа. Право каждого человека – публично исповедовать свою веру, предлагать ее другим, но никогда не насаждать, – заявил Папа Римский. Он призвал содействовать формированию условий, в которых различные религии, этнические и культурные группы живут во взаимном уважении, отметив, что это лучший способ объединить людей, при этом не пытаясь сделать их одинаковыми, способствовать реализации самых возвышенных желаний, не ограничивая их порыв. – Казахстан способствует сохранению этой ценности, как и вечной ценности религии: уже двадцать лет на его земле собирается этот съезд – значимый для всего мира. Встреча этого года заставляет нас задуматься над тем, какова наша роль в духовном и общественном развитии человечества в постпандемический период. COVID-19 уравнял нас всех. Он заставил понять, что, как пишет Абай, «мы не создатели, а смерт­ные». Все мы почувствовали свою уязвимость, нуждались в помощи; оказалось, никто не может быть полностью автономным, самодовлеющим. Поэтому сейчас мы не можем забыть о потребности в солидарности, которую остро ощутили, и идти дальше, словно ничего не прои­зошло, не обращая внимание на то, что мы должны сообща решать срочные проблемы, касающиеся нас всех. К этому религии не должны проявлять безразличие, их призвание – идти впереди, поддерживать единство перед лицом испытаний, которые могут еще больше разделить человеческую семью, – призвал Папа Франциск.

Верующие в эпоху постпандемии, подчеркнул понтифик, призваны заботиться о человечестве, становиться «творцами общения» – проводниками сотрудничества, которое преодолевает границы общинной, этнической, национальной и религиозной принадлежности. При этом он призвал в первую очередь услышать голос самых слабых и уязвимых, тех, кому помощь нужна больше всего. Пандемия ярко выявила неравенство, и оно должно быть преодолено, потому что это не просто помощь нуждающимся – это путь к исцелению для всего мира. – Именно из-за нищеты распространяются эпидемии и прочие большие несчастья, которые множатся среди лишений и неравенства. Самый большой фактор риска сегодня – по-прежнему бедность. По этому поводу Абай мудро замечал: «Могут ли те, кто голодает, сохранять ясный ум и выказывать усердие в учебе? Бедность и распри порождают насилие и жадность». Пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы худшие, чем COVID: ненависть, насилие, терроризм, – сказал Папа Франциск. Еще одна проблема планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих, по мнению понтифика, – это проб­лема мира. Он подчеркнул, что и сегодня «наши дни отмечены язвой войны, атмосферой безнадежных конфликтов». Духовные лидеры должны объединить усилия, чтобы искоренить эти явления. – Коль скоро Творец, которому мы посвящаем свое существование, положил начало человечес­кой жизни, как можем мы, те, кто называет себя верующими, допустить, чтобы эта жизнь была загублена? И как можем себе представить, что люди нашего времени, многие из которых живут так, будто Бог не существует, могут быть заинтересованными в диалоге, основанном на уважении и ответственности, если великие религии, что представляют собой душу многих культур и традиций, не поддерживают активно мир? Памятуя ужасы и ошибки прошлого, объединим наши усилия, чтобы никогда больше Всевышний не оказался заложником воли земной власти. Абай напоминает: «Кто допускает зло, не препятствуя ему, тот не может считаться истинным верующим. Или же он верующий наполовину», – сказал глава Ватикана. Он призвал всех очиститься от «желания чувствовать себя правыми, такими, кому нечему научиться у других», освободиться от жестокости, экстремизма, фундаментализма, ненависти, фанатизма, терроризма. Призвал не допустить, чтобы мирское использовало в своих корыстных целях священное. – Давайте с еще большей силой посвятим себя содействию и укреплению необходимости того, чтобы конфликты разрешались не никчемными доводами силы, оружием и угрозами, но лишь теми средствами, которые благословляет Небо, достойными человека: это встреча, диалог, терпеливые переговоры, проводимые с особой заботой о детях и молодых поколениях. В них живет надежда, что мир – это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает их мечты о прогрессе и будущем к исполнению. Абай в связи с этим призывал расширять знания, выйти за пределы своей культуры, принять познания, историю и литературу других. Прошу вас, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие! – отметил Папа Франциск. Также он обратил внимание на проблему отсутствия братского принятия и милосердия в мире, в котором они так необходимы. Обязанность духовных лидеров напоминать, что неравнодушие к ближнему – это долг каждого человека. В каждом человеке нужно видеть брата. Понтифик призвал заново учиться искусству гостеприимства, радушия, сострадания, становиться по-настоящему человечными. Еще одна проблема, которую обозначил в своем выступлении Папа Римский, – защита общего дома человечества, нашей планеты. Он подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды имеют прямую связь с проблемой пандемии COVID-19, и напомнил, что такие эпидемии часто связаны с нарушением равновесия в природе, в большинстве случаев – по вине человека. Эксплуататорское мышление по отношению к планете разрушает ее. В завершении выступления Папа Франциск поблагодарил Казахстан за то, что он всегда старается объединять, инициировать диалог, всегда ищет дружбы. – Казахстан дает всем нам такой пример, и мы должны следовать ему, поддерживая его. Не будем стремиться к притворному, уступчивому и бесполезному синкретизму, но будем сохранять свою идентичность, всегда готовые к принятию другого, к братской встрече. Только так, на этом пути, в темное время, в которое мы живем, мы сможем излучать свет нашего Творца, – сказал он. Нужны мосты, а не стены Верховный имам Аль-Азхара шейх Мухаммад Ахмед ат-Тайеб поблагодарил Казахстан за приглашение и организацию съезда, пожелав, чтобы форум стал новым серьезным вкладом в дело укрепления братства и мирного сосуществования человечества. На пленарном заседании шейх Мухаммад Ахмед ат-Тайеб говорил о необходимости укрепления морально-нравственных ориентиров современного общества, искоренения пороков, от которых страдают люди, государства и планета. По его мнению, религиозные деятели должны направлять человечество, указывать ему лучший путь. В то же время он обратил внимание на то, что есть препятствия, которые мешают выполнению духовными лидерами этой важнейшей миссии. – Первое среди них – отсутствие открытости и настоящего взаимного диалога между самими религиозными деятелями. Прежде чем призывать людей к миру, религиозные лидеры сначала должны сами к нему прийти, – подчеркнул Мухаммад Ахмед ат-Тайеб. При этом он пояснил: говоря о достижении мира между религиями, он имеет в виду, что необходима серьезная работа, нацеленная на то, чтобы религии, сохраняя свою уникальность и корни, находили «точки соприкос­новения» в общих социальных, гуманистических ценностях, чтобы углуб­лялись понимание и уважение между цивилизациями, которые будут способствовать уважению и мирному сосуществованию между людьми. Верховный имам Аль-Азхара вновь особо подчеркнул значимость диалога между духовными лидерами, выразив уверенность, что каждая серьезная и ответственная встреча между знаковыми религиозными фигурами неизбежно превращается в «спасательный круг для человеческой цивилизации». Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополит Волоколамский Антоний озвучил на открытии съезда приветствие от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава РПЦ отметил актуальность темы нынешнего форума. В его пос­лании подчеркивается, что сегодня человечество переживает один из сложнейших периодов. К вызовам, порожденным пандемией, добавились продовольственные, энергетические, экономические проблемы, вооруженные противостояния и конфликты, нетерпимость и ксенофобия. «В этих условиях именно вера способна отрезвить людей, вернуть их на путь диалога и сотрудничества, ибо в традиционных религиях остаются незыблемыми основополагающие нравственные принципы человеческого бытия. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить властям Казахстана особую признательность за то, что по их приглашению в столице республики вновь смогли собраться авторитетные религиозные лидеры со всего мира. Возможность ведения диа­лога в нынешних непростых обстоятельствах – весьма ценный ресурс. Это важный шаг на пути к решению существующих проблем. Уверен, что миротворческий диа­лог религиозных лидеров вкупе с их влиянием на умы и сердца людей может и должен способствовать преодолению вызовов современности, гармонизации международных отношений, утверждению справедливого миропорядка», – подчеркнул Патриарх Кирилл в обращении. Со своей стороны Митрополит Антоний отметил, что задача межрелигиозного форума состоит в том, чтобы преодолеть барьеры, разделяющие различные религии, и вместе работать на благо людей. – Это не касается нашего вероучения или догматики. Речь идет именно о нашей роли в жизни общества, – подчеркнул представитель РПЦ. – Надеюсь, что в ходе съезда участники смогут обсудить многие острые и даже неудобные вопросы, которые ставит перед нами сегодняшний день. Конечно же, ответ на все эти вызовы невозможен без широкого диалога религиозных лидеров, без умения слушать и слышать друг друга. Поэтому диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе общности моральных основ – лучший ответ на вызовы современности. Главный сефардский раввин Ицхак Иосиф, взяв слово, в первую очередь призвал благословение на всех участников съезда и пожелал, чтобы «укрепились руки» тех, кто трудится ради мира во всем мире. – Наши мудрецы говорят: нет у тебя лучшего вместилища для благословения, нежели мир. Мир – это благословение. Мир – это одна из основ нашей религии. Мир – это одна из основ всего человечества. Мир – это одно из имен Бога, – сказал раввин. Ицхак Иосиф напомнил, что уже не первый раз принимает участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, инициированном и проводимом Казахстаном, и подчеркнул, что здесь можно увидеть особое уважение, которое в нашей стране на самом высоком уровне оказывается представителям всех религий, всем людям мира. Главный сефардский раввин особый акцент в своем выступлении сделал на том, что истинная религиозность, истинная вера и любовь к Богу всегда идут рука об руку с любовью к людям. – Религиозные лидеры должны быть примером терпения, уступчивости, отказа от дурных качеств, толерантности, уважения друг к другу, являя собой практический пример и обучая добру, – отметил он. Вместе строить лучший мир Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальная площадка, объединяющая для конструктивного диалога не только духовных, но и политичес­ких лидеров мира. В том числе в почти 20-летней истории форума его участниками становились первые руководители и высокие представители международных организаций, главы государств. В этом году приветствие участникам форума направил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он в первую очередь выразил признательность руководству Казахстана за организацию очередного съезда. «Мы рассчитываем на то, что деятели веры будут использовать свой голос совести и духовный авторитет для поощрения взаимного уважения, сострадания и единства, для того, чтобы урегулировать разногласия мирным путем, для того, чтобы признать разнообразие как богатство, для того, чтобы быть солидарными друг с другом и грядущими поколениями. В эти трудные времена мы нуждаемся в этом больше, чем когда-либо. Наш мир охвачен войнами и конфликтами, чрезвычайными гуманитарными ситуациями, экологическими кризисами, голодом и нищетой. Ненавистнические высказывания и дискриминация на основе религиозных различий продолжают распространяться. Сегодня я прошу религиозных лидеров поощрять ненасилие среди своих общин, отвергать ксенофобию, расизм, все нарушения норм толерантности. Мы можем выдержать испытания нашего времени и построить лучший мир для всех, объединившись как одна человеческая семья, разделяя бремя, решая проблемы и используя возможности», – отметил Генеральный секретарь ООН.