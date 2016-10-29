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​Душа романса
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Представить осень в Шымкенте без конкурса романса невозможно. И уже одно только то, что с привычных первых чисел октяб­ря его перенесли на этот раз на конец месяца, заставило горожан поволноваться: когда же будет праздник? Именно так шымкент­цы воспринимают возможность насладиться исполнением русских и казахских романсов вокалистами, съезжающимися из разных стран региона.

На этот раз заявки на участие подали 47 исполнителей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Народная артистка России и бессменный председатель жюри на протяжении последних 13 лет Галина Преображенская считает, что конкурс прошел на высочайшем уровне. И вообще, по ее мнению, «Романсиада» в Казахстане, а их всего семь и проводятся они по всему миру, на их фоне выглядит роскошно. И дело тут вовсе не в количестве участников, а в планке, на которую здесь поднято искусство исполнения романса. К слову, Гран-при конкурса жюри присуждает не каждый год, что уже само по себе свидетельствует о строгом отборе, включающем не только наличие яркого голоса, но и актерского мастерства.

Вокалист из Самарканда Бекзод Давронов будет представлять «Казахскую романсиаду» в декабре на финальном концерте, который по традиции 16 декабря пройдет в Колонном зале Дома сою­зов в Москве. На сцену выйдут только семеро солистов из более чем 400 исполнителей, принимавших участие в региональных конкурсах.

Победитель «Казахской романсиады» Бекзод Давронов признается, что не рассчитывал на победу, поскольку романсы в его репертуаре появились не так давно. Но их проникновение в душу и сердце оказалось настолько стремительным и глубоким, что без них молодой исполнитель отныне не мыслит свою жизнь, ведь каждый романс – это маленькая история, в которой порой так много личных переживаний и чувств.

В номинации «Казахский романс» победителем конкурса стал шымкентский исполнитель Канатбек Айбек, в номинации «Русский романс» лучшим признан Улан Асамудинов из Кыргызстана. На гала-концерте вышел на сцену и победитель детской романсиады, ставшей также традиционной, 12-летний Аманжол Жолымбеков и даже слегка растерялся, оказавшись перед переполенным залом. Но лишь до тех пор, пока не начал петь. Приз за мастерство победителю детской романсиады вручила консул Генерального консульства России в Алматы Ирина Переверзева, отметив, что видит в подростке будущее романсиады. И будет счастлива спустя годы получить автограф от известного исполнителя Аманжола Жолымбекова, которого «Казахская романсиада» благословит в большое искусство.

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