Душою видят, сердцем говорят Свежий выпуск 600 Злата БЕЛАЯ

В мероприятии приняли участие воспитанники областной коррекционной школы-интерната. Ребята подготовили концертную программу, состоящую из танцевальных номеров и музыкальных выступлений на жестовом языке. Воспитанники школы-интерната – это уникальные дети. Несмотря на отсутствие слуха, они умеют слушать и тонко чувствовать. Все концертные костюмы юные артисты шьют сами, вкладывая душу в каждый стежок. Свой талант они реализуют, выступая на областных и республиканских сценах.

Организатор мероприятия – международная неправительственная организация PYXERA GLOBAL при поддержке компании «Тенгизшевройл» и Атырау­ской областной филармонии им. Н. Жантурина. Артис­ты, лауреаты и победители международных и респуб­ликанских конкурсов, также подарили зрителям интересные концертные номера. Главной целью проведения благотворительного концерта стал сбор средств на покупку слуховых аппаратов для четырех ребят из школы-интерната. Теперь благодаря появившимся спонсорам дети станут обладателями слуховых аппаратов еще до празднования Нового года.



