Два бойца – одинаковы с лица

Статьи,Служу отечеству!
3
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В полку связи Таразского гарнизона регионального командования «Юг» проходят службу братья-близнецы Акниет и Адилет Торемурат, прибывшие минувшей осенью из Актобе.

фото Владимира Мартыненко

Вопрос, идти или не идти в армию, перед ними даже не стоял. Оба были настроены решительно, считая, что необходимо исполнить свой долг защитника Отечества. Выбор сыновей одобрил и их отец Ерболат, в свое время сам отслуживший в армии.

Не секрет, что на срочной воинской службе расстояние до дома кажется бесконечно длинным, и многое зависит не только от устава и приказов командиров, но и от крепкого плеча товарища, стоящего с тобой в одном строю. Когда же рядом не просто сослуживец, а родной брат – все становится иным, и непростые армейские будни наполняются особым смыслом, появляется некая дополнительная сила. Как в детстве и юности, братья поддерживают друг друга, проходят этот путь вместе, рука об руку, шаг в шаг.

– Раньше я слышал от знакомых, что армейская служба – это испытание на прочность и школа жизни. Теперь начинаю понимать, о чем шла речь. Прошло чуть более двух месяцев, и за это время солдаты нашего призыва успели познакомиться, стать ближе друг другу, сформировав настоящую команду. Ну а братская связь – дело особое. Она придает уверенности и служит источником силы, наверное, потому, что основана не только на товариществе, но и на единстве крови и духа, – поделился Акниет Торемурат.

В солдатском строю братья, похожие друг на друга как две капли воды, стоят рядом. И даже если командир не сразу различит их, это не имеет принципиального значения – приказ будет услышан обоими. В школе близнецы, сидя за одной партой, получали знания, и сегодня в армии они вместе осваивают военное дело.

– Сколько себя помню, мы с братом неразлучны: учились в одной школе, в одном классе. Теперь оба пришли служить и оказались в одной воинской части, – продолжил Акниет. – Уверен, мы достойно выполним свой долг перед Родиной, а затем будем вместе строить планы на будущее.

Соперниками братья стано­вятся только за шахматной дос­кой. Но это игра, а в жизни они – одна крепкая команда. Оба брата очень открытые, жизнерадостные и доброжелательные, они притягивают людей душевным теплом и позитивом.

– В части отличный коллектив. У нас уже появилось много друзей. Бывает, что нас путают сослуживцы, но мы к такому привыкли, – с улыбкой сказал Адилет Торемурат.

Служба для братьев – не просто строгий распорядок и выполнение устава. Они воспринимают ее как серьезную школу мужества, проверку характера и умения быть частью единого формирования. Ну а тяготы армейской жизни вдвоем, конечно, переносятся легче.

– Справляться с трудностями проще, когда ты не один, да и в минуты радости вместе веселее, – признался Адилет Торемурат.

#армия #служба #братья Торемурат

Популярное

Все
Снегопад из детских желаний
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Мелодии судьбы
Последний турнир в уходящем году
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
В сердцах поколений
Его звали Қожа
И рампы негасимый свет...
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Там, где живет забота
Лидером остается «Номад»
Когда служба – общее дело
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Вторая жизнь пластика
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Когда служба – общее дело
Там, где живет забота
И рампы негасимый свет...
Его звали Қожа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]