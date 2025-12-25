Вопрос, идти или не идти в армию, перед ними даже не стоял. Оба были настроены решительно, считая, что необходимо исполнить свой долг защитника Отечества. Выбор сыновей одобрил и их отец Ерболат, в свое время сам отслуживший в армии.

Не секрет, что на срочной воинской службе расстояние до дома кажется бесконечно длинным, и многое зависит не только от устава и приказов командиров, но и от крепкого плеча товарища, стоящего с тобой в одном строю. Когда же рядом не просто сослуживец, а родной брат – все становится иным, и непростые армейские будни наполняются особым смыслом, появляется некая дополнительная сила. Как в детстве и юности, братья поддерживают друг друга, проходят этот путь вместе, рука об руку, шаг в шаг.

– Раньше я слышал от знакомых, что армейская служба – это испытание на прочность и школа жизни. Теперь начинаю понимать, о чем шла речь. Прошло чуть более двух месяцев, и за это время солдаты нашего призыва успели познакомиться, стать ближе друг другу, сформировав настоящую команду. Ну а братская связь – дело особое. Она придает уверенности и служит источником силы, наверное, потому, что основана не только на товариществе, но и на единстве крови и духа, – поделился Акниет Торемурат.

В солдатском строю братья, похожие друг на друга как две капли воды, стоят рядом. И даже если командир не сразу различит их, это не имеет принципиального значения – приказ будет услышан обоими. В школе близнецы, сидя за одной партой, получали знания, и сегодня в армии они вместе осваивают военное дело.

– Сколько себя помню, мы с братом неразлучны: учились в одной школе, в одном классе. Теперь оба пришли служить и оказались в одной воинской части, – продолжил Акниет. – Уверен, мы достойно выполним свой долг перед Родиной, а затем будем вместе строить планы на будущее.

Соперниками братья стано­вятся только за шахматной дос­кой. Но это игра, а в жизни они – одна крепкая команда. Оба брата очень открытые, жизнерадостные и доброжелательные, они притягивают людей душевным теплом и позитивом.

– В части отличный коллектив. У нас уже появилось много друзей. Бывает, что нас путают сослуживцы, но мы к такому привыкли, – с улыбкой сказал Адилет Торемурат.

Служба для братьев – не просто строгий распорядок и выполнение устава. Они воспринимают ее как серьезную школу мужества, проверку характера и умения быть частью единого формирования. Ну а тяготы армейской жизни вдвоем, конечно, переносятся легче.

– Справляться с трудностями проще, когда ты не один, да и в минуты радости вместе веселее, – признался Адилет Торемурат.