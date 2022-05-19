Статьи Два Героя одного села 19 мая 2022 г. 0:20 Рысбек Жантыкеев, Восточно-Казахстанская область Героями, как известно, не рождаются. Из призванных на фронт мужчин села Дарственного – ныне Барак батыр – ими стали двое – Павел Павлович Журба и Василий Васильевич Бунтовских. Два Героя на одно село. Две судьбы и личности, чей боевой путь был до предела наполнен проявлением несгибаемого воинского духа, подлинным бесстрашием в бесконечных кровопролитных боях, подвигами и презрением к смерти. Оба они выросли в одном колхозе довоенной поры: Павел Журба родился в 1916 году, Василий Бунтовских – в 1921-м. Разница в несколько лет не помешала им, почти сверстникам, сдружиться. Их объединили не только общее детство, в котором была одна школа, общие игры, но и работа в колхозе, и река Курчум, в прохладных струях которой любили плескаться все, от мала до велика… Никто тогда не мог предугадать, что через несколько лет в судьбах двух молодых парней будет еще одна река – кипящий от взрывов Днепр. Причем оба солдата из Дарственного за проявленные мужество и героизм при форсировании этой реки будут представлены к званию Героя Советского Союза. Похоронен в Будапеште …Мартовским днем отправился в родное село фронтовиков, чтобы попытаться отыскать новые, еще неизвестные факты из их жизни. Первым делом побывал у памятника Василию Бунтовских, установленного рядом с местным сельским клубом. Сделав снимок, отправился далее с работником клуба на поиски людей, которые могли бы поделиться хоть какими-то интересующими нас сведениями. Довелось переговорить с немалым числом местных старожилов. Но, к сожалению, никто из них не застал (разница в возрасте) Бунтовских и Журбу при жизни. Только аксакал села Сабитали Макажанов сообщил, что еще в детстве видел мать Василия Васильевича, которая проживала в доме, где вырос ее сын. Похоронена женщина здесь же, на сельском православном кладбище. При жизни она работала в местной школе. Село Дарственное было многонациональным: здесь проживали казахи, русские, немцы и даже китайцы. Имелось всего две улицы, без названий. Местный фермер Ербол Нургалиев показал улицу и место, где прежде находился дом, в котором жил Василий Бунтовских. Дом этот, по словам Ербола, был небольшим и простоял до начала 80-х годов минувшего века. В советские годы пионеры в красных галстуках приносили сюда 9 мая цветы. Рядом некогда находились школа и детский сад. Позже эта улица была названа именем Василия Бунтовских. Кстати, проходит она по окраине села, и за ней несет свои воды Курчум. Напомним воинский путь солдата из Дарственного. Он был призван на фронт в самом начале войны, назначен командиром саперного взвода, а затем батальона. Вместе со своими бойцами участвовал во многих решающих боях на Западном, Воронежском, Украинском фронтах. Свой подвиг, после которого и был награжден звездой Героя, совершил при форсировании Днепра. Подразделение Василия Бунтовских под непрерывным свинцовым дождем, разрывами вражеских снарядов обеспечило бесперебойную переправу подразделений Советской армии на противоположный берег. В течение нескольких дней батальон удерживал переправу. Четырежды немецкие мины разносили понтонный мост, но подразделение быстро его восстанавливало. Затем осколком снаряда был перебит связующий мостовые понтоны трос. Солдаты падали с ног от усталости, и тогда командир Бунтовских сам бросился в воду и в течение нескольких часов, находясь в холодной воде, под ураганным огнем противника сращивал перебитый трос. В результате переправа была восстановлена. После Днепра были еще другие бои, форсирование Дуная. Погиб Василий Бунтовских при штурме Будапешта и похоронен на воинском кладбище этого города. На монументе-памятнике высечено: «Советским воинам от благодарного венгерского народа». В мирной жизни выстрелов не любил Герою Советского Союза, призванному на фронт из села Дарственного, Павлу Павловичу Журбе было суждено вернуться с войны домой, жить под мирным небом. Поэтому в ходе подготовки этого материала удалось разыскать односельчан, знавших его лично. Однако сначала – о боевом пути фронтовика. Служить ему довелось еще до начала войны на Дальнем Востоке, участвовать в боях на озере Хасан. На фронт был призван в самом начале Великой Отечественной. Командование определило его в разведку. Множество раз ходил в тыл врага, чтобы добыть «языка». В 1943 году лихому разведчику из Казахстана дали задание найти укрытые фашистские танки. Ранее сделать это командованию не удалось даже с воздуха. Журба перешел линию фронта и углубился в тыл врага. В результате установил месторасположение замаскированных танков, но этим не ограничился: решил заминировать вражеские боевые машины. А мины, поскольку с собой он их принести не мог, позаимствовал там же, в расположении неприятельской танковой части... Уже возвращаясь к своим, вдруг понял: заложенные им мины могут быть легко обнаружены. Тогда, несмотря на огромный риск быть замеченным, разведчик вернулся и забросал вражескую часть гранатами. По тревоге танки начали движение и подорвались… При форсировании Днепра подразделение Павла Журбы наладило переправу. Рискуя жизнью, бойцы неоднократно восстанавливали паром, благодаря чему переправили 1 440 бойцов, 15 противотанковых орудий, шесть тонн продовольствия, 26 лошадей. В начале 1944 года Журбе было присвоено звание Героя Советского Союза. Старожил села Куйган Владимир Георгиевич Мячиков поделился воспоминаниями. Он рассказал, что впервые увидел Павла Павловича Журбу, когда тот после тяжелой контузии приехал из госпиталя в сопровождении медицинской сестры Елены Андреевны, ставшей впоследствии ему женой. После возвращения с фронта был очень слаб, и ему потребовалось примерно три года, чтобы восстановить здоровье. Война очень глубоко засела в этом человеке и долго не хотела отпускать. Часто он сидел один на берегу, погруженный в свои мысли. После выздоровления стал работать киномехаником, завклубом. По воспоминаниям односельчанина, он привозил фильмы из райцентра, ставил в своем дворе лавки, натягивал вместо экрана простыню и крутил кино. Смотреть фильмы собиралось все село. – Павел Павлович очень сдружился с моим отцом, Георгием Яковлевичем Мячиковым, фронтовиком-танкистом, участником Сталинградской битвы, награжденным Орденом солдатской Славы – рассказал собеседник. – Оба они любили рыбалку на Иртыше, позднее затопленном в этих местах Бухтарминским водохранилищем. Однако мой отец увлекался еще и охотой, но Журба категорически отказывался брать в руки ружье. Даже удивлялся увлечению охотой, не выносил выстрелов. Вероятно, настрелялся, навоевался в войну. В очень доброжелательном и мирном в гражданской жизни человеке продолжали жить отвага и решительность. Об этом можно судить по следующему эпизоду. Как-то Журба с друзьями отправился на рыбалку. Пока он на лодке проверял сети, на берег, где остались его товарищи, вывалила крепко подвыпившая компания. Незваные гости вели себя вызывающе, задирались и норовили устроить драку. Когда на берег вышел Журба, взяли его в круг. Тогда вчерашний фронтовой разведчик поочередно «вырубил» троих из четверых хулиганов, четвертого же скрутил и приказал немедленно убираться, что вмиг протрезвевшие молодчики и сделали. Супруги Журба родили и вырастили дочь Аллу. Из Куйгана семья переехала в райцентр Курчум, а затем в Усть-Каменогорск, где им была выделена квартира. Павел Павлович Журба ушел из жизни в 1989 году. Из призванных на фронт из Курчумского района солдат четверо стали Героями Советского Союза: Василий Васильевич Бунтовских, Павел Павлович Журба и призванные из нынешнего села Маркаколь (в советские годы – Алексеевка) Аркадий Петрович Кукин и Алексей Семенович Крахмаль. В годы войны из района были призваны 9 456 человек. Из них погибли на фронтах 2 245. Пропали без вести 2 462. В общей сложности не вернулись с фронта 5 195, умерли от ран 420. Пред. След. Пред. След.