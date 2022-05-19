Два Героя одного села

Героями, как известно, не рождаются. Из призванных

на фронт мужчин села Дарственного – ныне Барак батыр – ими стали двое – Павел Павлович Журба и Василий Васильевич Бунтовских.

Два Героя на одно село. Две судьбы и личности, чей боевой путь был до предела наполнен проявлением несгибаемого воинского духа, подлинным бесстрашием в бесконечных кровопролитных боях, подвигами и презрением к смерти.

Оба они выросли в одном колхозе довоенной поры: Павел Журба родился в 1916 году, Василий Бунтовских – в 1921-м. Разница в несколько лет не помешала им, почти сверстникам, сдружиться. Их объединили не только общее детство, в котором была одна школа, общие игры, но и работа в колхозе, и река Курчум, в прохладных струях которой любили плес­каться все, от мала до велика…

Никто тогда не мог предугадать, что через несколько лет в судьбах двух молодых парней будет еще одна река – кипящий от взрывов Днепр. Причем оба солдата из Дарственного за проявленные мужество и героизм при форсировании этой реки будут представлены к званию Героя Советского Союза.

Похоронен в Будапеште

…Мартовским днем отправился в родное село фронтовиков, чтобы попытаться отыскать новые, еще неизвестные факты из их жизни. Первым делом побывал у памятника Василию Бунтовских, установленного рядом с местным сельским клубом. Сделав снимок, отправился далее с работником клуба на поиски людей, которые мог­ли бы поделиться хоть какими-то интересующими нас сведениями.

Довелось переговорить с немалым числом местных старожилов. Но, к сожалению, никто из них не застал (разница в возрасте) Бунтовских и Журбу при жизни. Только аксакал села Сабитали Макажанов сообщил, что еще в детстве видел мать Василия Васильевича, которая проживала в доме, где вырос ее сын. Похоронена женщина здесь же, на сельском православном кладбище. При жизни она работала в местной школе.

Село Дарственное было многонациональным: здесь проживали казахи, русские, немцы и даже китайцы. Имелось всего две улицы, без названий. Местный фермер Ербол Нургалиев показал улицу и место, где прежде находился дом, в котором жил Василий Бунтовских.

Дом этот, по словам Ербола, был небольшим и простоял до начала 80-х годов минувшего века. В советские годы пионеры в красных галстуках приносили сюда 9 мая цветы. Рядом некогда находились школа и детский сад. Позже эта улица была названа именем Василия Бунтовских. Кстати, проходит она по окраине села, и за ней несет свои воды Курчум.

Напомним воинский путь солдата из Дарственного. Он был призван на фронт в самом начале войны, назначен командиром саперного взвода, а затем батальо­на. Вместе со своими бойцами участвовал во многих решающих боях на Западном, Воронежском, Украинском фронтах. Свой подвиг, после которого и был награжден звездой Героя, совершил при форсировании Днепра.

Подразделение Василия Бунтовских под непрерывным свинцовым дождем, разрывами вражеских снарядов обеспечило бесперебойную переправу под­разделений Советской армии на противоположный берег. В течение нескольких дней батальон удерживал переправу. Четыреж­ды немецкие мины разносили понтонный мост, но подразделение быстро его восстанавливало.

Затем осколком снаряда был перебит связующий мостовые понтоны трос. Солдаты падали с ног от усталости, и тогда командир Бунтовских сам бросился в воду и в течение нескольких часов, находясь в холодной воде, под ураганным огнем противника сращивал перебитый трос. В результате переправа была восстановлена.

После Днепра были еще другие бои, форсирование Дуная. Погиб Василий Бунтовских при штурме Будапешта и похоронен на воинском кладбище этого города. На монументе-памятнике высечено: «Советским воинам от благодарного венгерского народа».

В мирной жизни выстрелов не любил

Герою Советского Союза, призванному на фронт из села Дарственного, Павлу Павловичу Журбе было суждено вернуться с войны домой, жить под мирным небом. Поэтому в ходе подготовки этого материала удалось разыскать односельчан, знавших его лично.

Однако сначала – о боевом пути фронтовика. Служить ему довелось еще до начала войны на Дальнем Востоке, участвовать в боях на озере Хасан. На фронт был призван в самом начале Великой Отечественной. Командование определило его в разведку.

Множество раз ходил в тыл врага, чтобы добыть «языка». В 1943 году лихому разведчику из Казахстана дали задание найти укрытые фашистские танки. Ранее сделать это командованию не удалось даже с воздуха.

Журба перешел линию фронта и углубился в тыл врага. В результате установил месторас­положение замаскированных танков, но этим не ограничился: решил заминировать вражеские боевые машины. А мины, поскольку с собой он их принести не мог, позаимствовал там же, в расположении неприятельской танковой части...

Уже возвращаясь к своим, вдруг понял: заложенные им мины могут быть легко обнаружены. Тогда, несмотря на огромный риск быть замеченным, разведчик вернулся и забросал вражескую часть гранатами. По тревоге танки начали движение и подорвались…

При форсировании Днепра под­разделение Павла Журбы наладило переправу. Рискуя жизнью, бойцы неоднократно восстанавливали паром, благодаря чему переправили 1 440 бойцов, 15 противотанковых орудий, шесть тонн продовольствия, 26 лошадей. В начале 1944 года Журбе было присвоено звание Героя Советского Союза.

Старожил села Куйган Владимир Георгиевич Мячиков поделился воспоминаниями. Он рассказал, что впервые увидел Павла Павловича Журбу, когда тот пос­ле тяжелой контузии приехал из госпиталя в сопровождении медицинской сестры Елены Андреевны, ставшей впоследствии ему женой. После возвращения с фронта был очень слаб, и ему потребовалось примерно три года, чтобы восстановить здоровье.

Война очень глубоко засела в этом человеке и долго не хотела отпускать. Часто он сидел один на берегу, погруженный в свои мысли. После выздоровления стал работать киномехаником, завклубом. По воспоминаниям односельчанина, он привозил фильмы из райцентра, ставил в своем дворе лавки, натягивал вместо экрана простыню и крутил кино. Смотреть фильмы собиралось все село.

– Павел Павлович очень сдружился с моим отцом, Георгием Яковлевичем Мячиковым, фронтовиком-танкистом, участником Сталинградской битвы, награж­денным Орденом солдатской Славы – рассказал собеседник. – Оба они любили рыбалку на Иртыше, позднее затопленном в этих местах Бухтарминским водохранилищем. Однако мой отец увлекался еще и охотой, но Журба категорически отказывался брать в руки ружье. Даже удивлялся увлечению охотой, не выносил выстрелов. Вероятно, настрелялся, навоевался в войну.

В очень доброжелательном и мирном в гражданской жизни человеке продолжали жить отвага и решительность. Об этом можно судить по следующему эпизоду. Как-то Журба с друзьями отправился на рыбалку. Пока он на лодке проверял сети, на берег, где остались его товарищи, вывалила крепко подвыпившая компания.

Незваные гости вели себя вызывающе, задирались и норовили устроить драку. Когда на берег вышел Журба, взяли его в круг. Тогда вчерашний фронтовой разведчик поочередно «вырубил» троих из четверых хулиганов, четвертого же скрутил и приказал немедленно убираться, что вмиг протрезвевшие молодчики и сделали.

Супруги Журба родили и вырастили дочь Аллу. Из Куйгана семья переехала в райцентр Курчум, а затем в Усть-Каменогорск, где им была выделена квартира. Павел Павлович Журба ушел из жизни в 1989 году.

Из призванных на фронт из Курчумского района солдат четверо стали Героями Советского Союза: Василий Васильевич Бунтовских, Павел Павлович Журба и призванные из нынешнего села Маркаколь (в советские годы – Алексеевка) Аркадий Петрович Кукин и Алексей Семенович Крахмаль.

В годы войны из района были призваны 9 456 человек. Из них погибли на фронтах 2 245. Пропали без вести 2 462. В общей сложности не вернулись с фронта 5 195, умерли от ран 420.