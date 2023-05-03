Два года колонии получил лжетеррорист в области Улытау

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В Улытауской области 27-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

По данным полиции, в декабре прошлого года неизвестный сообщил о минировании здания тепловой станции и угрозе взрыва в области Улытау. Однако полиция и специальные службы по прибытию на место, где якобы находится взрывное устройство, ничего не обнаружили.

Данный факт был зарегистрирован по уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний горожанин, находившийся в нетрезвом состоянии. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что совершил правонарушение из-за ссоры с супругой и выпитого спиртного.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, добавили в ДП.