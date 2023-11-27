Мужчину 2 года держали в трудовом рабстве в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz

О выявленных фактах трудового рабства сегодня на брифинге рассказал начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, ДП Павлодарской области установил, что 36-летнего мужчину, угрожая насилием, вывезли в охотничий дом в 60 км от ближайшего населенного пункта, где 2 года принуждали к труду, используя долговую кабалу.

"Возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации, проводится расследование. Потерпевший возвращен родственникам", – отметил спикер.

Также в области Абай женщина сообщила о безвестном исчезновении ее 50-летнего брата, страдающего психическими расстройствами.

Сотрудники УБОП задержали двоих мужчин, которые обманом забрав телефон, вывезли пропавшего из Семея в крестьянское хозяйство в 200 км от города для трудовой эксплуатации. Мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая работать в домашнем хозяйстве. Факт зарегистрирован в ЕРДР по уголовной статье "Торговля людьми". Потерпевший возвращен родственникам, добавил Нурмагамбетов.

Похожая история легла в основу сериала "1286". О трагической судьбе жертвы похищения в своей картине рассказал казахстанский режиссер Алишер Утев. Сериал, премьера которого состоялась в середине ноября, снят в черно-белом формате.