Фото: НОК

На проходящем в Софии «Кубке Странджа» по боксу два представителя мужской команды Казахстана вышли в полуфинал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

По итогам четвертьфинальных поединков за путёвку в финал поборются Даниял Сабит (до 50 кг) и Фарух Токтасынов (до 70 кг).

В свою очередь Баглан Кенжебек (до 55 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 70 кг), Султанбек Айбарулы (до 85 кг), Бекзат Танатар (до 85 кг), Нурмагамед Юсупов (до 90 кг), Даулет Толемисов (до 90 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше 90 кг) завершили выступление на стадии четвертьфинала.