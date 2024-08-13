Два ключа для чемпиона

Вручить прославившему регион олимпийцу ключи от нового дома, что в городе Жаркенте, честь выпала акиму области Жетысу Бейбиту Исабаеву. Спортсмен посвятил этот подарок своей маме Кулипе Бижановой и с поклоном передал ключи ей.

– Выражаем благодарность матери Демеу за воспитание достойного сына своего народа и выдающегося спортсмена. Свои уважение и почет мы адресуем в первую очередь маме нашего борца, – отметил Бейбит Исабаев, на личном приеме у которого сразу после приезда в регион побывал Демеу Жадыраев.

А еще земляки подарили серебряному призеру Олимпийских игр автомобиль Toyota Land Cruiser, устроив торжественное мероприятие в его честь на центральной площади города Жаркента в Панфиловском районе.

Демеу Жадыраев искренне поблагодарил казахстанцев за душевный прием, отметив, что горячая поддерж­ка любимых болельщиков придавала ему особую силу в схватках с соперниками.

– Я выражаю огромную благодарность всем казахстанцам и в особенности своим землякам, – прижав ладонь к сердцу, с почтением сказал он. – Я постоянно чувствую поддерж­ку родного народа, поэтому прилагаю все усилия для достижения целей. Могу с уверенностью сказать, что в дальнейшем также продолжу попытки достигнуть новых вершин на спортивной арене.

Первому тренеру атлета Жумахану Тургамбекову и личному тренеру чемпиона Боранбеку Коныратову также подарили автомобили.

Напомним, мастер спорта Казах­стана по греко-римской борьбе Демеу Жадыраев – уроженец Панфиловского района области Жетысу. Первые его шаги в спорте начались с занятий в секции борьбы в школе села Ушарал. И здесь тренером, который научил его азам борьбы, был Жумахан Тургамбеков. Позже, в 2003–2007 годах, Демеу Жадыраев учился в спортивной школе-интернате для талантливых детей города Талдыкоргана.

В 2021 году Жадыраев принимал участие в Олимпийских играх в Токио, но занял только девятое место. Сейчас он резко повысил свой статус в спортивном мире, взяв серебро Олимпиады в Париже. Отметим, что за всю историю Олимпийских игр Демеу Жадыраев – лишь второй казахстанец, который завоевал «серебро» в греко-римской борьбе. В 2004 году до финала Олимпиады в Афинах дошел Георгий Цурцумия.

А символ удачи для Демеу, по словам его мамы, – маленькая дочка, родившаяся, когда он уже готовился к поездке в Париж. Вот что Кулипа Бижанова рассказывает об этом:

– Путевку на Олимпиаду мой сын выиграл в Бишкеке. Когда он поехал на эти соревнования, невестка родила мне внучку Дану. Это первый ребенок Демеу, ее ждали пять лет. Везучая девочка оказалась: открыла дорогу отцу, в результате чего он стал призером Олимпиады.

У многих людей, что знают Жадыраева, тоже есть уверенность, что одним из мотиваторов на олимпийские свершения стала как раз его отцовская любовь к новорожденной малышке. Но главное, конечно, тренировки и спортивный талант.