Два новых объекта появятся в Астане

В столичном акимате рассказали о строительстве учебно-тренировочного центра и многофункционального Дворца школьников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане начнется строительство нового учебно-тренировочного центра, специально созданного для проведения спортивных мероприятий и тренировок, включая занятия для людей с инвалидностью.

«В новом здании для реабилитации будут спортивные, медицинские, административные и жилые зоны. Спортивная инфраструктура центра предполагает многофункциональный зал для мини-футбола, волейбола сидя и баскетбола на колясках, тренажерный зал и зал ЛФК. Медицинская зона оборудуется кабинетами физиотерапии, массажа и теплолечения», – проинформировали в городской администрации.

Там же добавили, что центр рассчитан на 100 человек и предоставляет возможность для тренировок и соревнований в комфортных условиях.

Учебно-тренировочный центр станет новым социально значимым объектом столицы, предоставляя возможности для спортивного развития, реабилитации и социальной интеграции.

Также в рамках развития городской инфраструктуры в столице появится многофункциональный Дворец школьников, который станет важной площадкой для образовательных и творческих проектов молодежи.

Новый объект будет возведен на месте этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен», признанного аварийным.

Согласно проекту, учебно-тренировочный центр будет расположен в Центральном парке, вблизи с Национальным теннисным центром и Дендрацентром.