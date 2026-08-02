Более 60 тысяч камер и ИИ: как в Астане обеспечивают чистоту и порядок

В настоящее время к центру подключены 18 экстренных, коммунальных и иных служб

Для обеспечения чистоты и безопасности столицы в Астане комплексно применяются экологические акции, системы видеонаблюдения, цифровые платформы с элементами искусственного интеллекта и современные механизмы управления коммунальной инфраструктурой. Эти меры направлены на укрепление общественного порядка, контроль за соблюдением правил благоустройства и формирование комфортной и безопасной среды для жителей города.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщили заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Медет Джалпыбаев и управляющий директор Ситуационного центра Astana Smart City Айбек Ахметбеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

По словам Медета Джалпыбаева, с начала года в Астане в рамках акции «Таза Қазақстан» организовано более 250 экологических мероприятий. В экологическом месячнике, проходившем с 11 апреля по 16 мая, приняли участие более 300 тысяч жителей.

Также на постоянной основе ведется работа по выявлению нарушений правил благоустройства и ликвидации несанкционированных свалок.

«По результатам мониторинга космических снимков АО «Ғарыш Сапары» в Астане зарегистрировано 122 несанкционированных места размещения отходов. Из них 68 участков ликвидированы, по 54 участкам работы продолжаются. Все выявленные участки в районах Алматы, Есиль и Сарыарка полностью ликвидированы. В районе Нура работы продолжаются. Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны совместно с Департаментом полиции, службой «Айкомек» 109 и районными акиматами ежедневно проводит мониторинг по выявлению нарушений правил благоустройства и фактов незаконного сброса мусора», — сообщил спикер.

По словам Айбека Ахметбекова, к единой цифровой системе города подключено более 60 тысяч камер видеонаблюдения. В систему поэтапно внедряется более 35 сценариев видеоаналитики на основе искусственного интеллекта.

Камеры позволяют выявлять загрязнение общественных мест, незаконный сброс мусора, акты вандализма, повреждение остановочных павильонов и элементов благоустройства, незаконную торговлю и нарушения общественного порядка.

По словам Айбека Ахметбекова, искусственный интеллект лишь выявляет потенциальные нарушения и привлекает внимание оператора. Окончательное решение принимают уполномоченные сотрудники.

Камеры, датчики и GPS-системы коммунальных служб интегрированы в Ситуационный центр. Работа по каждому инциденту осуществляется по следующему алгоритму: событие фиксируется автоматически или вручную, оператор проверяет информацию, направляет ее в ответственную службу, после чего исполнение контролируется в системе.

В настоящее время к центру подключены 18 экстренных, коммунальных и иных служб.

«За семь месяцев 2026 года за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания к административной ответственности привлечено 30,2 тысячи правонарушителей. В том числе: за загрязнение общественных мест — 585 правонарушителей; за нарушение правил благоустройства — 29 641 правонарушитель; за сброс мусора с использованием транспортных средств — 33 правонарушителя. В столице действует централизованная система управления коммунальными отходами, охватывающая полный цикл: сбор, транспортировку, сортировку и захоронение. За 7 месяцев 2026 года вывезено более 200 тысяч тонн коммунальных отходов.», — пояснил Медет Джалпыбаев.

Также он добавил, чтов городе функционирует информационная система Waste Management, которая позволяет в режиме реального времени получать информацию о количестве и техническом состоянии контейнеров и контейнерных площадок. В системе оцифрованы более 19 тысяч контейнеров и 4,8 тысячи контейнерных площадок, задействовано 116 единиц специальной техники, оснащенной GPS-датчиками.