Два поезда столкнулись в Индонезии

Айман Аманжолова
корреспондент

Число погибших возросло до 14

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

84 получили ранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до 14, еще 84 человека получили травмы, заявил Мохаммад Шафии, глава индонезийского спасательного агентства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек.

Столкновение поездов произошло в понедельник около 18:57 времени Астаны на станции "Бекаси-Тимур": столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.

