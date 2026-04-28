Два поезда столкнулись в Индонезии

Число погибших возросло до 14
84 получили ранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до 14, еще 84 человека получили травмы, заявил Мохаммад Шафии, глава индонезийского спасательного агентства.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек.
Столкновение поездов произошло в понедельник около 18:57 времени Астаны на станции "Бекаси-Тимур": столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.