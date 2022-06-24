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Два в одном
Алим Анапьянов

Открытие обновленного стадиона и турнир «Памяти друзей» состоялись в селе Когалы Кербулакского района Жетысуской области.

Некогда процветающее село Когалы после перевода административного центра в поселок Сары-Озек несколько опус­тело. Здесь даже в одно время забыли, что такое праздники. Но с приходом на должность акима когалинского округа Аскара Баядилова жизнь тут стала входить в прежнее русло.

Стали организовываться культурно-массовые мероп­риятия. 9 Мая, к примеру, сос­тоялись не только традиционное возложение венков к монументу погибших воинов, но и парад.

Теперь здесь везде асфальт. Не поверите – на всех улицах! И везде ночью горят фонари. В селе с недавних пор два стадиона, ремонтируется Дом культуры, построены две детские площадки, заложен парк. В планах – строительство Дворца спорта с бассейном. В общем, делается все, чтобы сельчане хорошо проводили досуг.

Недавно в торжественной обстановке открыли обновленный школьный стадион. Два года назад построили трибуны на 500 человек, благо­устроили территорию для парковки машин, проложили беговые дорожки. Тут можно поиграть не только в футбол, но и в волейбол, бас­кетбол. Открытию, правда, помешала пандемия. Но на днях сюда съехались представители райо­на, люди, некогда жившие в этом селе, а также спортсмены из Алматы, Талдыкоргана, Сары-Озека, Басчи и других населенных пунктов.

– За все надо сказать спасибо не нам, а районному акима­ту. Они поддержали наши начинания и поддерживают, – заметил Аскар Баядилов на открытии мероприятия. – Когда руководители относятся с пониманием, то «крылья вырастают». Хочется сделать еще больше. Вот этот стадион переживает свое «второе рож­дение». Однако сделано не все. Мы проведем сюда свет (столбы уже стоят), воду, чтобы заливать зимой каток. Планируем поставить и хоккейную коробку. Территория позволяет. Построили мы также мини-футбольную площадку. Сегодня и там пройдут состязания ветеранов, а здесь будет биться за призы молодежь.

– Редко в каком селе области есть такой стадион с естественным зеленым газоном, – заметил гость из Илийского района Ахмет Давыдов. – Мы приехали, чтобы не только посмотреть, но и поучаствовать в турнире «Памяти друзей».

Кстати, это мероприятие проводится в 14-й раз. И вот что рассказывает один из его организаторов Абдыкыдыр Наубаев.

– Соревнования посвящены ребятам, которые защищали честь села, района на областных соревнованиях и покинули мир иной раньше времени. Это братья Мидеевы – Есентай и Сагинай, работавшие в системе исполнительной власти; известные спортсмены-футболисты Серик Жылбаев и Мурат Белиспаев; много лет занимавший должность уполномоченного по правам человека Болат Байкадамов; партийный функционер советской эпохи Болаткали Байгонусов; тренер боксеров Владимир Ильченко; журналист Баглан Сахарбеков; сотрудник КНБ Бердыхан Сарсенбаев и многие другие. Они остались в нашей памяти как люди высокой морали и чести. Поэтому турнир всегда собирает большое количество зрителей.

Оба состязания прошли в упорной борьбе. У молодежи пальму первенства сразу захватили хозяева и сумели стать первыми. На втором месте расположились представители села Карымсак, на третьем – поселка Сары-Озек.

А среди ветеранов не оказалось равных команде «Ардагер» из Илийского района Алматинской области. Они в финале победили команду СКА из Талдыкоргана – 4:2. Призовую тройку замкнули когалинцы.

– Приезжайте еще! – сказал напоследок аким когалинского округа. – У нас в селах Шаган и Тасты-Озек начато строительство мини-футбольных полей. Открытие планируем провести в конце августа.

И гости это предложение приняли.

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