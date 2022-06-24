Статьи Два в одном 24 июня 2022 г. 0:00 Алим Анапьянов Открытие обновленного стадиона и турнир «Памяти друзей» состоялись в селе Когалы Кербулакского района Жетысуской области. Некогда процветающее село Когалы после перевода административного центра в поселок Сары-Озек несколько опустело. Здесь даже в одно время забыли, что такое праздники. Но с приходом на должность акима когалинского округа Аскара Баядилова жизнь тут стала входить в прежнее русло. Стали организовываться культурно-массовые мероприятия. 9 Мая, к примеру, состоялись не только традиционное возложение венков к монументу погибших воинов, но и парад. Теперь здесь везде асфальт. Не поверите – на всех улицах! И везде ночью горят фонари. В селе с недавних пор два стадиона, ремонтируется Дом культуры, построены две детские площадки, заложен парк. В планах – строительство Дворца спорта с бассейном. В общем, делается все, чтобы сельчане хорошо проводили досуг. Недавно в торжественной обстановке открыли обновленный школьный стадион. Два года назад построили трибуны на 500 человек, благоустроили территорию для парковки машин, проложили беговые дорожки. Тут можно поиграть не только в футбол, но и в волейбол, баскетбол. Открытию, правда, помешала пандемия. Но на днях сюда съехались представители района, люди, некогда жившие в этом селе, а также спортсмены из Алматы, Талдыкоргана, Сары-Озека, Басчи и других населенных пунктов. – За все надо сказать спасибо не нам, а районному акимату. Они поддержали наши начинания и поддерживают, – заметил Аскар Баядилов на открытии мероприятия. – Когда руководители относятся с пониманием, то «крылья вырастают». Хочется сделать еще больше. Вот этот стадион переживает свое «второе рождение». Однако сделано не все. Мы проведем сюда свет (столбы уже стоят), воду, чтобы заливать зимой каток. Планируем поставить и хоккейную коробку. Территория позволяет. Построили мы также мини-футбольную площадку. Сегодня и там пройдут состязания ветеранов, а здесь будет биться за призы молодежь. – Редко в каком селе области есть такой стадион с естественным зеленым газоном, – заметил гость из Илийского района Ахмет Давыдов. – Мы приехали, чтобы не только посмотреть, но и поучаствовать в турнире «Памяти друзей». Кстати, это мероприятие проводится в 14-й раз. И вот что рассказывает один из его организаторов Абдыкыдыр Наубаев. – Соревнования посвящены ребятам, которые защищали честь села, района на областных соревнованиях и покинули мир иной раньше времени. Это братья Мидеевы – Есентай и Сагинай, работавшие в системе исполнительной власти; известные спортсмены-футболисты Серик Жылбаев и Мурат Белиспаев; много лет занимавший должность уполномоченного по правам человека Болат Байкадамов; партийный функционер советской эпохи Болаткали Байгонусов; тренер боксеров Владимир Ильченко; журналист Баглан Сахарбеков; сотрудник КНБ Бердыхан Сарсенбаев и многие другие. Они остались в нашей памяти как люди высокой морали и чести. Поэтому турнир всегда собирает большое количество зрителей. Оба состязания прошли в упорной борьбе. У молодежи пальму первенства сразу захватили хозяева и сумели стать первыми. На втором месте расположились представители села Карымсак, на третьем – поселка Сары-Озек. А среди ветеранов не оказалось равных команде «Ардагер» из Илийского района Алматинской области. Они в финале победили команду СКА из Талдыкоргана – 4:2. Призовую тройку замкнули когалинцы. – Приезжайте еще! – сказал напоследок аким когалинского округа. – У нас в селах Шаган и Тасты-Озек начато строительство мини-футбольных полей. Открытие планируем провести в конце августа. И гости это предложение приняли.