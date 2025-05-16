Один из документов затрагивает вопросы недопущения расточительства и соперничества при проведении поминальных обедов
В Астане Духовным управлением мусульман Казахстана был организован VI Республиканский форум имамов на тему «Традиционные исламские ценности казахской степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК
В рамках форума были приняты два актуальных для общества документа. Это концепция «Ценность семьи в традиции казахского народа и религии Ислам» и документ «Недопущение расточительства при проведении поминальных обедов (меню и порядок)».
Данные документы определяют воспитательное значение института семьи и предусматривают формирование единообразия в религиозных обрядах. В особенности широко были затронуты вопросы недопущения расточительства и соперничества при проведении поминальных обедов, а также придания значения содержательной и смысловой стороне меню дастархана.
Кроме того, в завершение заседания было принято Обращение VI Республиканского форума имамов, в котором были обнародованы важные положения, определяющие направление духовно-просветительской деятельности религиозных служащих.
Обращение зачитал заведующий отделом Религия и традиции Нурбек Ауесханулы.
«Мы, участники VI Республиканского форума имамов «Традиционные исламские ценности казахской степи», организованного Духовным управлением мусульман Казахстана, религиозные и общественные деятели, представители интеллигенции, члены Совета Улемов и областные имамы, считаем крайне важным, пропагандируя традиционные исламские ценности, заложившие духовную основу казахского народа, повышать ответственность и роль имамов в деле сохранения религиозной стабильности и национальной идентичности в стране.
В рамках данного форума были приняты два важных документа, вносящих вклад в духовное развитие общества:
Платформа «Ценность семьи в традиции казахского народа и религии Ислам» – основополагающий принцип, конкретизирующий место и ответственность института семьи в Исламе, направленный на укрепление связей между родителями и потомками, воспитание благочестивого, нравственного и образованного поколения.
Документ «Недопущение расточительства при проведении поминальных обедов» – важный документ, определяющий пути сохранения скромности при проведении поминальных обедов, формирования гармонии между шариатом и национальными традициями, предотвращения проявляющихся в обществе расточительства и соперничества.
Мы, участники форума, широко пропагандируя вопросы, затронутые в данных документах, и формируя на основе преемственности шариата и обычаев единообразие и ответственность среди населения, принимаем следующее Обращение:
Во-первых, систематически проводить работу, направленную на сохранение ценности семьи, выполнение обязанностей, возложенных на мужчин и женщин в нашей благородной религии и традициях, и достойное воспитание подрастающего поколения.
Во-вторых, избегать расточительства при проведении поминальных обедов, придавая значение скромности, сочетая нашу религию и традиции.
В-третьих, призываем быть активными в служении сохранения основы национального и духовного единства, места и ценности традиционного ислама в казахстанском обществе», – говорится в Обращении.
В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Жумабайулы, председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, члены Совета Улемов и экспертов, директора медресе-колледжей и центров подготовки чтецов Корана, а также около тысячи имамов со всех регионов страны в онлайн и офлайн форматах.
Отмечается, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил специальное поздравительное письмо участникам VI Республиканского форума имамов «Традиционные исламские ценности в казахской степи». Поздравительное письмо Президента зачитал вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Жумабайулы.
«Уважаемые участники Форума! Поздравляю вас всех с открытием работы Форума!
Ислам — опора нашей нации, золотая основа нашей духовности. Наша благородная религия на протяжении веков была тесно связана с душой нашего народа и являлась основой единства нации.
Традиционные исламские ценности являются источником гармоничного единства, процветающего в нашей стране.
Сегодня весь мир признает уникальный пример межконфессионального согласия Казахстана. Ярким свидетельством этого является VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в этом году в Астане.
Укрепление взаимного доверия между гражданами и утверждение таких принципов, как ответственность, сострадание и справедливость, всегда является приоритетом. В этом плане важную роль играет Духовное управление мусульман Казахстана, которому в этом году исполнилось 35 лет.
Имамы активно участвуют в реализации благих инициатив в обществе, успешно защищают молодежь от влияния чуждых религиозных течений, воспитывают патриотичное поколение.
Мы — страна, которая стремится быть прогрессивно мыслящей нацией. Каждому жителю Казахстана важно опираться на наши традиционные ценности и нашу исконную религию, чтобы привить ему качества, характерные для честного гражданина.
Я верю, что сегодняшняя встреча породит весомые мнения и продуктивные предложения, которые укрепят единство страны.
Желаю Вам успехов в работе форума! - говорится в поздравительном письме Главы государства.