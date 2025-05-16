Один из документов затрагивает вопросы недопущения расточительства и соперничества при проведении поминальных обедов

Фото: ДУМК

В Астане Духовным управлением мусульман Казахстана был организован VI Республиканский форум имамов на тему «Традиционные исламские ценности казахской степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК

В рамках форума были приняты два актуальных для общества документа. Это концепция «Ценность семьи в традиции казахского народа и религии Ислам» и документ «Недопущение расточительства при проведении поминальных обедов (меню и порядок)».

Данные документы определяют воспитательное значение института семьи и предусматривают формирование единообразия в религиозных обрядах. В особенности широко были затронуты вопросы недопущения расточительства и соперничества при проведении поминальных обедов, а также придания значения содержательной и смысловой стороне меню дастархана.

Кроме того, в завершение заседания было принято Обращение VI Республиканского форума имамов, в котором были обнародованы важные положения, определяющие направление духовно-просветительской деятельности религиозных служащих.

Обращение зачитал заведующий отделом Религия и традиции Нурбек Ауесханулы.

«Мы, участники VI Республиканского форума имамов «Традиционные исламские ценности казахской степи», организованного Духовным управлением мусульман Казахстана, религиозные и общественные деятели, представители интеллигенции, члены Совета Улемов и областные имамы, считаем крайне важным, пропагандируя традиционные исламские ценности, заложившие духовную основу казахского народа, повышать ответственность и роль имамов в деле сохранения религиозной стабильности и национальной идентичности в стране. В рамках данного форума были приняты два важных документа, вносящих вклад в духовное развитие общества: Платформа «Ценность семьи в традиции казахского народа и религии Ислам» – основополагающий принцип, конкретизирующий место и ответственность института семьи в Исламе, направленный на укрепление связей между родителями и потомками, воспитание благочестивого, нравственного и образованного поколения. Документ «Недопущение расточительства при проведении поминальных обедов» – важный документ, определяющий пути сохранения скромности при проведении поминальных обедов, формирования гармонии между шариатом и национальными традициями, предотвращения проявляющихся в обществе расточительства и соперничества. Мы, участники форума, широко пропагандируя вопросы, затронутые в данных документах, и формируя на основе преемственности шариата и обычаев единообразие и ответственность среди населения, принимаем следующее Обращение: Во-первых, систематически проводить работу, направленную на сохранение ценности семьи, выполнение обязанностей, возложенных на мужчин и женщин в нашей благородной религии и традициях, и достойное воспитание подрастающего поколения. Во-вторых, избегать расточительства при проведении поминальных обедов, придавая значение скромности, сочетая нашу религию и традиции. В-третьих, призываем быть активными в служении сохранения основы национального и духовного единства, места и ценности традиционного ислама в казахстанском обществе», – говорится в Обращении.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Жумабайулы, председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, члены Совета Улемов и экспертов, директора медресе-колледжей и центров подготовки чтецов Корана, а также около тысячи имамов со всех регионов страны в онлайн и офлайн форматах.

Отмечается, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил специальное поздравительное письмо участникам VI Республиканского форума имамов «Традиционные исламские ценности в казахской степи». Поздравительное письмо Президента зачитал вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Жумабайулы.