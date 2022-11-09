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​​​​​​​Две минуты на ответ

Юлия Полонская

Предвыборные телевизионные дебаты кандидатов в президенты РК пройдут 11 ноября.

Вчера под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения предвыборных телевизионных дебатов кандидатов в президенты и аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров остановился на сроках введения в действие отдельных норм Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

– 5 ноября Глава государства публично подписал законы в рамках Конституционной реформы, реализованной на республиканском референдуме. Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» внесен ряд новелл в Конституционный закон «О выборах в РК». Так, в законе отражены недавние изменения, согласно которым отныне президент избирается сроком на 7 лет не более одного раза. Норма об однократном семилетнем президентском сроке вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования, то есть с 17 ноября текущего года. Таким образом, срок пребывания на посту избранного путем всенародного голосования 20 ноября Президента Казахстана будет исчисляться по новой конституционной норме, – сказал Нурлан Абдиров.

Председатель ЦИК также отметил, что нормы об аккредитации национальных наблюдателей в рамках текущей избирательной кампании применяться не будут, потому как вступают в силу через 60 календарных дней после опубликования.

Кроме того, только с 1 января 2023 года вступят в силу нормы о переводе территориальных избирательных комиссий на профессиональную постоянную основу, поправки, связанные с агитацией в социальных сетях. Нормы о предельных размерах добровольных пожертвований в избирательные фонды и о снижении максимального числа членов участковой избирательной комиссии до 9 человек вступят в силу с 1 января 2024 года.

– Таким образом, текущая избирательная кампания по вне­очередным президентским выборам проводится в соответствии с требованиями действующего Конституционного закона «О выборах». Иными словами, по правилам и алгоритмам, известным всем участникам избирательного процесса, – подытожил Нурлан Абдиров.

Глава ЦИК подвел также промежуточные итоги поездок в области. Представители Центральной избирательной комиссии уже посетили 12 регионов, до 17 ноября эта работа будет полностью завершена. Главная задача инспекторов – обеспечить стопроцентную готовность избирательных органов и всей инфраструктуры к проведению вне­очередных выборов Президента.

Участки для голосования должны быть доступны и удобны не только для избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц, средств массовой информации. С этой целью, как сообщил Нурлан Абдиров, ему пришлось рекомендовать некоторые помещения заменить на более просторные.

Особое внимание организаторы выборного процесса уделяют таким категориям граждан, как люди с инвалидностью и пенсионеры.

– Учитывая особые потребнос­ти этих людей и непредсказуемость погодных условий в преддверии зимы во многих регионах нашей страны, хочу обратить внимание местных исполнительных органов на необходимость обеспечить условия для голосования и в снег, и в гололед, – поручил глава ЦИК.

Важным событием предвыборной кампании станут телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Согласно постановлению ЦИК, кандидаты встретятся в прямом эфире телеканала «Хабар» 11 ноября в 20.00.

Как проинформировала член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова, Центризбиркомом согласован регламент дебатов – это общие требования к участникам, очередность выступлений, язык изложения и продолжительность эфирного времени.

– Дебаты включают четыре раунда. Участники будут иметь возможность выступить со ­своей избирательной программой, задать вопросы оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также выступить с общением к электорату, – пояснила Анастасия Щегорцова.

Первый раунд будет длиться для каждого участника до трех минут, второй – дискуссионная сессия – предусматривает по два вопроса для оппонентов. Каждому кандидату, соответственно, тоже придется ответить на два. На формулировку вопроса отводится 30 секунд, а ответ должен уложиться в две минуты.

Для третьего раунда телеканал «Хабар» ведет сбор вопросов от избирателей, самые актуальные прозвучат в прямом эфире. Каждый кандидат получит по одному вопросу от казахстанцев, на ответ – две минуты. И еще две минуты эфирного времени участники дебатов получат на прямое обращение к своим избирателям.

В дебатах примут участие Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова. От лица действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, как сообщила Анастасия Щегорцова, выступит глава предвыборного штаба, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

По вопросам аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств доложил член ЦИК Мухтар Ерман.

Он сообщил, что с 1 по 7 ноября ЦИК на аккредитацию представлены кандидатуры 134 наблюдателей от 4 международных организаций и 14 иностранных государств. В частности, от Миссии СНГ заявлено 55 человек, Межпарламентской ассамблеи СНГ – 34, от Шанхайской организации сотрудничества – 19, Организации тюркских государств – 2 наблюдателя. Что касается иностранных государств... Великобритания, Ирак, Италия, Латвия, Сербия, Узбекистан, Финляндия направляют по два наблюдателя. Армения, Венгрия, Кыргызстан, Литва, Польша, Таи­ланд – по одному, Российская Федерация – четыре.

На основании обращения Организации тюркских государств по представлению МИД РК был вынесен вопрос об отзыве аккредитации двух международных наблюдателей по причине изменения состава делегации.

Таким образом, на 8 ноября от международных организаций и иностранных государств аккредитован 271 наблюдатель, 57 из них – по линии БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и МПА СНГ – имеют долгосрочный статус. Сегодня они находятся практически во всех областях, в том числе принимают участие в выездных семинарах – совещаниях ЦИК. Кроме того, во всех областных центрах и городах республиканского значения соз­даны центры содействия меж­дународным наблюдателям.

Аккредитация иностранных наблюдателей продолжается. Центризбирком завершит эту работу до 18.00 часов 14 ноября.

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